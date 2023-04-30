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Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 30.04.2023
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Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 30.04.2023
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС. Об этом в субботу... РИА Новости Крым, 30.04.2023
2023-04-30T14:26
2023-04-30T14:28
запорожская область
заэс (запорожская атомная электростанция)
сергей кириенко
энергодар
новые регионы россии
общество
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС. Об этом в субботу сообщает администрация города Энергодар."Первый замглавы администрации президента России оценил общую ситуацию в районе станции и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите", - говорится в сообщении администрации в Telegram.Кроме того, Кириенко осмотрел объекты социальной инфраструктуры города и посетил общеобразовательную школу №5, где в рамках проекта "Школа Росатома" открылся первый класс с углубленным изучением математики и естественных наук."Также он побывал в сильнейшей Школе бокса области, воспитанники которой неоднократно становились победителями чемпионатов Мира и Европы. Сергей Владиленович ознакомился с условиями подготовки спортсменов, осмотрел зал и спортивный инвентарь. Сейчас здесь готовят молодых боксеров, которые уже принимают участие во Всероссийских стартах. Шефство над спортшколой Запорожской области взяла Федерация бокса России", - добавили в администрации.Ранее представитель города Энергодар Владислав Лаврик рассказал РИА Новости Крым, чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС – мнениеГросси прибыл на Запорожскую АЭС "оценить ситуацию с безопасностью"Запад не усвоил урок – Аксенов о Чернобыльской катастрофе
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запорожская область, заэс (запорожская атомная электростанция), сергей кириенко, энергодар, новые регионы россии, общество, безопасность, новости
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС

Сергей Кириенко в Энергодаре побывал на Запорожской АЭС и оценил меры защиты станции

14:26 30.04.2023 (обновлено: 14:28 30.04.2023)
 
© Администрация Энергодара в TelegramСергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
Сергей Кириенко посетил Запорожскую АЭС
© Администрация Энергодара в Telegram
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко побывал на Запорожской атомной электростанции и оценил ситуацию в районе АЭС. Об этом в субботу сообщает администрация города Энергодар.
"Первый замглавы администрации президента России оценил общую ситуацию в районе станции и ознакомился с принятыми дополнительными мерами по ее физической защите", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
Кроме того, Кириенко осмотрел объекты социальной инфраструктуры города и посетил общеобразовательную школу №5, где в рамках проекта "Школа Росатома" открылся первый класс с углубленным изучением математики и естественных наук.
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"Также он побывал в сильнейшей Школе бокса области, воспитанники которой неоднократно становились победителями чемпионатов Мира и Европы. Сергей Владиленович ознакомился с условиями подготовки спортсменов, осмотрел зал и спортивный инвентарь. Сейчас здесь готовят молодых боксеров, которые уже принимают участие во Всероссийских стартах. Шефство над спортшколой Запорожской области взяла Федерация бокса России", - добавили в администрации.
Ранее представитель города Энергодар Владислав Лаврик рассказал РИА Новости Крым, чем опасны обстрелы переведенной в холодный останов ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных, однако ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию станции.
По словам Лихачева, специалисты госкорпорации принимают меры по повышению обеспечению безопасности Запорожской АЭС и повышению ее надежности.
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Запорожская областьЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Сергей КириенкоЭнергодарНовые регионы РоссииОбществоБезопасностьНовости
 
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