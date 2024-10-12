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На Крымском мосту большая очередь – время ожидания - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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На Крымском мосту большая очередь – время ожидания
На Крымском мосту большая очередь – время ожидания - РИА Новости Крым, 12.10.2024
На Крымском мосту большая очередь – время ожидания
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 245 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T18:03
2024-10-12T18:15
крымский мост
керчь
керченский пролив
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 245 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.Въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновКак работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьТрафик по сухопутному маршруту в Крым вырос до 7 тысяч авто в сутки
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РИА Новости Крым
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крымский мост, керчь, керченский пролив, тамань, новости крыма, транспорт, логистика, крым
На Крымском мосту большая очередь – время ожидания

У Крымского моста скопилась очередь из 245 автомобилей

18:03 12.10.2024 (обновлено: 18:15 12.10.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом со стороны Керчи скопилась очередь из 245 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Керчи находится 245 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении по состоянию на 18.00.
Въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани очередей перед пунктами досмотра нет.
Досмотр на Крымском мосту является обязательной процедурой, поскольку транспортный переход является стратегическим объектом. Досмотр проводят в целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовые автомобили следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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Крымский мостКерчьКерченский проливТаманьНовости КрымаТранспортЛогистикаКрым
 
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