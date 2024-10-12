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Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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Главное за день: 12 октября
Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Главное за день: 12 октября
В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T21:55
2024-10-12T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили энергетическую инфраструктуру на Украине. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, на Кубани дроны повредили дома, в Белгородской области ранены и погибли люди, в ЛНР загорелась нефтебаза. В Крыму зафиксировали рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма и призвали граждан к бдительности. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в ГрозномВ Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали.Успехи армии РоссииВооруженные силы России продолжили продвижение вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены еще 1915 украинских военных, сообщили в субботней в Минобороны. Также ВС России поразили энергетическую инфраструктуру на Украине и сбили 11 снарядов HIMARS. На Курском направлении ВСУ потеряли еще 400 боевиков и шесть танков, семеро вражеских солдат сдались в плен.Беспилотные атаки на регионы РФВ ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников. В том числе - 16 над Азовским морем и 17 - над территорией Краснодарского края. В результате атаки на повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома а Приморско-Ахтарске. жителей близлежащих домов эвакуировали.В Белгородской области ВСУ атаковали машину, ранен водитель, еще один мирный житель погиб при попадании дрона в собственном доме. В Ровеньках Луганской Народной Республики в результате атаки вражеских беспилотников загорелась нефтебаза, пожар ликвидирован.Новый фейк в КрымуВ Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного ведомства. Отмечается, что неизвестные сообщают о "хакерской атаке на различные министерства" и "утечке данных". Власти призывают крымчан не передавать личные данные незнакомым людям, внимательно проверять поступающую информацию и блокировать данные сообщенияКино в "Артеке"На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года. В числе актеров - дети из "Артека", в картине задействованы известные артисты, в том числе Михаил Галустян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241012/pyat-chelovek-postradali-v-khode-vzryva-na-azs-v-groznom---minzdrav-chechni-1141038142.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, общество, новости, новости крыма, крым
Главное за день: 12 октября

Главные события и заявления субботы, 12 октября

21:55 12.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили энергетическую инфраструктуру на Украине. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, на Кубани дроны повредили дома, в Белгородской области ранены и погибли люди, в ЛНР загорелась нефтебаза. В Крыму зафиксировали рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма и призвали граждан к бдительности. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Взрыв в Грозном

В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Дополняется
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни

Успехи армии России

Вооруженные силы России продолжили продвижение вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены еще 1915 украинских военных, сообщили в субботней в Минобороны. Также ВС России поразили энергетическую инфраструктуру на Украине и сбили 11 снарядов HIMARS. На Курском направлении ВСУ потеряли еще 400 боевиков и шесть танков, семеро вражеских солдат сдались в плен.
Осенний призыв в военном комиссариате Республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
18:32
Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома

Беспилотные атаки на регионы РФ

В ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников. В том числе - 16 над Азовским морем и 17 - над территорией Краснодарского края. В результате атаки на повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома а Приморско-Ахтарске. жителей близлежащих домов эвакуировали.
В Белгородской области ВСУ атаковали машину, ранен водитель, еще один мирный житель погиб при попадании дрона в собственном доме. В Ровеньках Луганской Народной Республики в результате атаки вражеских беспилотников загорелась нефтебаза, пожар ликвидирован.
Пожар на нефтебазе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
18:56
Пожар на нефтебазе в Крыму и магнитные удары: топ новостей недели

Новый фейк в Крыму

В Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного ведомства. Отмечается, что неизвестные сообщают о "хакерской атаке на различные министерства" и "утечке данных". Власти призывают крымчан не передавать личные данные незнакомым людям, внимательно проверять поступающую информацию и блокировать данные сообщения
Шторм в Севастополе
15:37
Сильный шторм идет на Севастополь - предупреждение МЧС

Кино в "Артеке"

На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года. В числе актеров - дети из "Артека", в картине задействованы известные артисты, в том числе Михаил Галустян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Съемки приключенческого фильма Артек. Большое путешествие: 1812 - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
20:18
В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм
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21:55Главное за день: 12 октября
21:15Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России
20:46Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
20:18В главной роли "Артек": в Крыму снимают детский фильм
20:07Выборы в Крыму обновили состав руководителей на местах почти наполовину
19:45Станет ли БРИКС военным союзом - заявление МИД России
19:17В зоопарк Крыма из Китая переедут жить бегемоты и крокодилы
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18:32Крымчане получили сообщения о новой волне мобилизации - ответ военкома
18:03На Крымском мосту большая очередь – время ожидания
17:53Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Грозном - минздрав Чечни
17:45Виновные во взрыве на АЗС в Грозном будут наказаны - Кадыров
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15:53"Битву дронов" устроили в Севастополе
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15:27Дрон-камикадзе "Лютый" уничтожен в Херсонской области
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