Главное за день: 12 октября
Главные события и заявления субботы, 12 октября
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили энергетическую инфраструктуру на Украине. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, на Кубани дроны повредили дома, в Белгородской области ранены и погибли люди, в ЛНР загорелась нефтебаза. В Крыму зафиксировали рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма и призвали граждан к бдительности. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Взрыв в Грозном
В Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали.
Успехи армии России
Вооруженные силы России продолжили продвижение вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены еще 1915 украинских военных, сообщили в субботней в Минобороны. Также ВС России поразили энергетическую инфраструктуру на Украине и сбили 11 снарядов HIMARS. На Курском направлении ВСУ потеряли еще 400 боевиков и шесть танков, семеро вражеских солдат сдались в плен.
Беспилотные атаки на регионы РФ
В ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников. В том числе - 16 над Азовским морем и 17 - над территорией Краснодарского края. В результате атаки на повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома а Приморско-Ахтарске. жителей близлежащих домов эвакуировали.
В Белгородской области ВСУ атаковали машину, ранен водитель, еще один мирный житель погиб при попадании дрона в собственном доме. В Ровеньках Луганской Народной Республики в результате атаки вражеских беспилотников загорелась нефтебаза, пожар ликвидирован.
Новый фейк в Крыму
В Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного ведомства. Отмечается, что неизвестные сообщают о "хакерской атаке на различные министерства" и "утечке данных". Власти призывают крымчан не передавать личные данные незнакомым людям, внимательно проверять поступающую информацию и блокировать данные сообщения
Кино в "Артеке"
На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года. В числе актеров - дети из "Артека", в картине задействованы известные артисты, в том числе Михаил Галустян.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.