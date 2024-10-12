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Главное за день: 12 октября

Главное за день: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Главное за день: 12 октября

В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили... РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. В Грозном прогремел взрыв на автозаправочной станции, погибли четыре человека. Российские военные уничтожили еще 1915 украинских военных и поразили энергетическую инфраструктуру на Украине. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников, на Кубани дроны повредили дома, в Белгородской области ранены и погибли люди, в ЛНР загорелась нефтебаза. В Крыму зафиксировали рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма и призвали граждан к бдительности. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Взрыв в ГрозномВ Грозном на проспекте Моххамеда Али в субботу прогремел взрыв на автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МЧС России. Взорвались цистерны с газом с последующем горением. При пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Сейчас пожар ликвидировали.Успехи армии РоссииВооруженные силы России продолжили продвижение вперед в зоне проведения специальной военной операции, занимая более выгодные позиции и рубежи. В боях уничтожены еще 1915 украинских военных, сообщили в субботней в Минобороны. Также ВС России поразили энергетическую инфраструктуру на Украине и сбили 11 снарядов HIMARS. На Курском направлении ВСУ потеряли еще 400 боевиков и шесть танков, семеро вражеских солдат сдались в плен.Беспилотные атаки на регионы РФВ ночь на 12 октября силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников. В течение ночи над территорией России сбили 47 беспилотников. В том числе - 16 над Азовским морем и 17 - над территорией Краснодарского края. В результате атаки на повреждены жилые дома в Славянске-на-Кубани и Приморско-Ахтарске. Фрагмент беспилотника обнаружен во дворе жилого многоквартирного дома а Приморско-Ахтарске. жителей близлежащих домов эвакуировали.В Белгородской области ВСУ атаковали машину, ранен водитель, еще один мирный житель погиб при попадании дрона в собственном доме. В Ровеньках Луганской Народной Республики в результате атаки вражеских беспилотников загорелась нефтебаза, пожар ликвидирован.Новый фейк в КрымуВ Крыму фиксируют рассылку фейковых сообщений от имени министра курортов и туризма региона Сергея Ганзия. Новый фейк развеяли в пресс-службе профильного ведомства. Отмечается, что неизвестные сообщают о "хакерской атаке на различные министерства" и "утечке данных". Власти призывают крымчан не передавать личные данные незнакомым людям, внимательно проверять поступающую информацию и блокировать данные сообщенияКино в "Артеке"На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года. В числе актеров - дети из "Артека", в картине задействованы известные артисты, в том числе Михаил Галустян.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241012/pyat-chelovek-postradali-v-khode-vzryva-na-azs-v-groznom---minzdrav-chechni-1141038142.html

https://crimea.ria.ru/20241012/krymchane-poluchili-soobscheniya-o-novoy-volne-mobilizatsii---otvet-voenkoma-1141038497.html

https://crimea.ria.ru/20241012/pozhar-na-neftebaze-v-krymu-i-magnitnye-udary-top-novostey-nedeli-1141025550.html

https://crimea.ria.ru/20241012/silnyy-shtorm-idet-na-sevastopol---preduprezhdenie-mchs-1141035807.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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