https://crimea.ria.ru/20241012/v-krymu-nachalis-semki-filma-k-100-letiyu-arteka-1141031427.html

В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"

В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 12.10.2024

В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"

На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею... РИА Новости Крым, 12.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым со съемочной площадки.В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года.Как рассказал журналистам Карен Захаров, многие эпизодические роли играют дети, которые сейчас отдыхают на сменах. Есть даже роли со словами. Работать с детьми сложно, потому что им приходится больше объяснять, чем взрослым: куда пойти, что сделать, куда посмотреть, что в этот момент чувствует герой. Но артековцы очень талантливые, они справляются."Актеры задействованы новые, но не все - у нас есть и Миша Галустян в фильме. Задействованы и дети. Как мы можем со стороны брать детей, когда здесь прекрасные дети, умнички - без них мы не можем. Те, кому нужно говорить какой-то текст, прошли отбор. Главного актера мы привезли из Москвы - мы просто искали талантливого ребенка и мы его нашли", - отметил Захаров.Он добавил, что идея снять сиквел пришла потому, что зрителю понравилось. Это показали хорошие сборы и отзывы по фильму. По сценарию, в фильме будут задействованы исторические личности, но какие - пока секрет, заинтриговал Карен Захаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым кинематографический, кинематограф, новости крыма, культура, история, мдц "артек", искусство