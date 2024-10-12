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В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 12.10.2024
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В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"
В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека" - РИА Новости Крым, 12.10.2024
В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"
На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею... РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T10:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым со съемочной площадки.В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года.Как рассказал журналистам Карен Захаров, многие эпизодические роли играют дети, которые сейчас отдыхают на сменах. Есть даже роли со словами. Работать с детьми сложно, потому что им приходится больше объяснять, чем взрослым: куда пойти, что сделать, куда посмотреть, что в этот момент чувствует герой. Но артековцы очень талантливые, они справляются."Актеры задействованы новые, но не все - у нас есть и Миша Галустян в фильме. Задействованы и дети. Как мы можем со стороны брать детей, когда здесь прекрасные дети, умнички - без них мы не можем. Те, кому нужно говорить какой-то текст, прошли отбор. Главного актера мы привезли из Москвы - мы просто искали талантливого ребенка и мы его нашли", - отметил Захаров.Он добавил, что идея снять сиквел пришла потому, что зрителю понравилось. Это показали хорошие сборы и отзывы по фильму. По сценарию, в фильме будут задействованы исторические личности, но какие - пока секрет, заинтриговал Карен Захаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крым кинематографический, кинематограф, новости крыма, культура, история, мдц "артек", искусство
В Крыму начались съемки фильма к 100-летию "Артека"

В Крыму начались съемки фильма "Артек. Большое путешествие: 1812" к юбилею детского центра

10:42 12.10.2024 (обновлено: 10:47 12.10.2024)
 
© РИА Новости Крымсъемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие:1812"
съемки приключенческого фильма Артек. Большое путешествие:1812 - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма стартовали съемки приключенческого фильма "Артек. Большое путешествие: 1812", который планируют презентовать к 100-летнему юбилею международного детского центра. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым со съемочной площадки.
В кинотеатрах ленту обещают показать в июне 2025 года.

По сюжету, подросток по имени Митя, приехав в "Артек", попадает в прошлое – в 1812 год, а затем в 1925-й – год основания "Артека". Приключения будут сопровождаться экскурсом в историю России. Режиссерами проекта выступают Армен Ананикян и Карен Захаров.

Как рассказал журналистам Карен Захаров, многие эпизодические роли играют дети, которые сейчас отдыхают на сменах. Есть даже роли со словами. Работать с детьми сложно, потому что им приходится больше объяснять, чем взрослым: куда пойти, что сделать, куда посмотреть, что в этот момент чувствует герой. Но артековцы очень талантливые, они справляются.
"Актеры задействованы новые, но не все - у нас есть и Миша Галустян в фильме. Задействованы и дети. Как мы можем со стороны брать детей, когда здесь прекрасные дети, умнички - без них мы не можем. Те, кому нужно говорить какой-то текст, прошли отбор. Главного актера мы привезли из Москвы - мы просто искали талантливого ребенка и мы его нашли", - отметил Захаров.
Он добавил, что идея снять сиквел пришла потому, что зрителю понравилось. Это показали хорошие сборы и отзывы по фильму.
"Мы не могли не снять вторую историю. Это абсолютно новая история, с новым сюжетом и новыми героями. Единственное общее - наш любимый "Артек". У нас всегда одна цель: показать, как нужно правильно жить, особенно детям какие-то правильные ценности внушить. 1812 год нам показался просто очень интересным периодом истории, поэтому мы решили так построить сюжет. Но, я надеюсь, у нас будут в будущем еще интересные сюжеты, и будем еще больше удивлять вас", - отметил Захаров.
По сценарию, в фильме будут задействованы исторические личности, но какие - пока секрет, заинтриговал Карен Захаров.
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