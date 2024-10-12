https://crimea.ria.ru/20241012/mozhno-li-vernut-podarochnyy-sertifikat--otvet-rospotrebnadzora-1140994426.html

Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора

Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 12.10.2024

Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора

Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2024

2024-10-12T20:46

2024-10-12T20:46

2024-10-12T20:46

роспотребнадзор

защита прав потребителей

торговля

закон и право

совет эксперта

новости

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СИМФЕРПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве пояснили, что сертификат не является товаром, а дает право приобрести товары или услуги, и деньги от реализации таких карт являются предоплатой за товары или услуги, которые будут приобретены в будущем.Кроме того, закон о защите прав потребителей не предусматривает право продавца, получившего деньги за карту предварительной оплаты, удерживать их, если владелец карты требует их вернуть, отметили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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