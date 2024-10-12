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Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 12.10.2024
Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 12.10.2024
2024-10-12T20:46
2024-10-12T20:46
2024-10-12T20:46
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СИМФЕРПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.В ведомстве пояснили, что сертификат не является товаром, а дает право приобрести товары или услуги, и деньги от реализации таких карт являются предоплатой за товары или услуги, которые будут приобретены в будущем.Кроме того, закон о защите прав потребителей не предусматривает право продавца, получившего деньги за карту предварительной оплаты, удерживать их, если владелец карты требует их вернуть, отметили в Роспотребнадзоре.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как вернуть школьные товары – советы Роспотребнадзора
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РИА Новости Крым
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роспотребнадзор, защита прав потребителей, торговля, закон и право, совет эксперта, новости
Можно ли вернуть подарочный сертификат – ответ Роспотребнадзора
В Роспотребнадзоре разъяснили порядок возвращения подарочного сертификата
СИМФЕРПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. Любой подарочный сертификат можно вернуть продавцу и получить за него деньги, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что сертификат не является товаром, а дает право приобрести товары или услуги, и деньги от реализации таких карт являются предоплатой за товары или услуги, которые будут приобретены в будущем.
"Согласно определению Верховного суда РФ от 16.03.2022: "денежные средства, полученные продавцом при реализации подарочных карт, фактически являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться физическими лицами в будущем", – сказано в сообщении.
Кроме того, закон о защите прав потребителей не предусматривает право продавца, получившего деньги за карту предварительной оплаты, удерживать их, если владелец карты требует их вернуть, отметили в Роспотребнадзоре.
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