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Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище - РИА Новости Крым, 04.06.2023
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Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище - РИА Новости Крым, 04.06.2023
Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище
В воскресенье украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Шебекинскому городскому округу. Боевики бьют по жилой инфраструктуре и рынку. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2023
2023-06-04T13:53
2023-06-04T13:55
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
обстрелы всу
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Шебекинскому городскому округу. Боевики бьют по жилой инфраструктуре и рынку. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кром того, под огнем находятся села Муром и Новая Таволжанка. В первом населенном пункте есть прямое попадание в дом. Его жильцы ранее были вывезены на безопасную территорию, поэтому пострадавших нет. Во втором селе снаряды повредили крышу многоквартирного дома."В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ранее глава населенного пункта ее обследовал, жители все выехали. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается", - указал Гладков.Кроме того, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Последствия уточняются.Ранее сообщалось, что 3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в КрымНовые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230603/ocherednoy-obstrel-shebekino-dvoe-parney-tyazhelo-raneny-1129161063.html
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обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости, пво
Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

Гладков: ВСУ ударили по рынку в Шебекино и домам в селах Белгородской области

13:53 04.06.2023 (обновлено: 13:55 04.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЖдановПоследствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
Последствия обстрелов города Шебекино Белгородской области
© Telegram Владимир Жданов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Шебекинскому городскому округу. Боевики бьют по жилой инфраструктуре и рынку. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Вооруженные силы Украины бьют по торговым модулям на территории рынка в центре города Шебекино. От прямого попадания снарядов есть три очага возгорания: в районе рынка, в частном секторе и в районе зернохранилища. Оперативные службы выехали на место", - написал он в своем Telegram-канале.
Кром того, под огнем находятся села Муром и Новая Таволжанка. В первом населенном пункте есть прямое попадание в дом. Его жильцы ранее были вывезены на безопасную территорию, поэтому пострадавших нет. Во втором селе снаряды повредили крышу многоквартирного дома.
"В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ранее глава населенного пункта ее обследовал, жители все выехали. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается", - указал Гладков.
Последствия обстрела ВСУ Шебекино Белгородской области
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Кроме того, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Последствия уточняются.
Ранее сообщалось, что 3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.
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Обстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковОбстрелы ВСУПроисшествияОбществоНовостиПВО
 
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