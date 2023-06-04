https://crimea.ria.ru/20230604/byut-po-tsentru-goroda-v-shebekino-goryat-rynok-i-zernokhranilische-1129176995.html

Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище - РИА Новости Крым, 04.06.2023

Бьют по центру города: в Шебекино горят рынок и зернохранилище

В воскресенье украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Шебекинскому городскому округу. Боевики бьют по жилой инфраструктуре и рынку. Об этом... РИА Новости Крым, 04.06.2023

2023-06-04T13:53

2023-06-04T13:53

2023-06-04T13:55

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье украинские националисты в очередной раз открыли огонь по Шебекинскому городскому округу. Боевики бьют по жилой инфраструктуре и рынку. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Кром того, под огнем находятся села Муром и Новая Таволжанка. В первом населенном пункте есть прямое попадание в дом. Его жильцы ранее были вывезены на безопасную территорию, поэтому пострадавших нет. Во втором селе снаряды повредили крышу многоквартирного дома."В Новой Таволжанке снарядами повреждена крыша четырехэтажки, ранее глава населенного пункта ее обследовал, жители все выехали. Также снарядами повреждены Дом культуры и центральная площадь. Обследование территории продолжается", - указал Гладков.Кроме того, над Белгородом сработала система противовоздушной обороны. Последствия уточняются.Ранее сообщалось, что 3 июня в результате очередного обстрела ВСУ в Шебекинском округе Белгородской области погибли два человека, еще двое с осколочными ранениями доставлены в больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовят к операции: Гладков рассказал о раненых в Соболевке детяхДети из приграничья Белгородской области отправляются на отдых в КрымНовые жертвы и раненые: Белгородская область под огнем ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230603/ocherednoy-obstrel-shebekino-dvoe-parney-tyazhelo-raneny-1129161063.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, обстрелы всу, происшествия, общество, новости, пво