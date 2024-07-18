https://crimea.ria.ru/20240718/novyy-besshumnyy-agregat-v-pomosch-frontu-sozdal-inzhener-iz-kryma-1138956539.html

Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма

Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Новый бесшумный агрегат в помощь фронту создал инженер из Крыма

Большой "муравей" цвета хаки резво бежит по керченской степи. На "спине" у него сидит человек. У "муравьишки" электрическое "сердце". И он очень полезный... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T11:56

2024-07-18T11:56

2024-07-18T12:07

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Большой "муравей" цвета хаки резво бежит по керченской степи. На "спине" у него сидит человек. У "муравьишки" электрическое "сердце". И он очень полезный. Потому что может быстро и малозаметно эвакуировать раненных с переднего края фронта.Машину разработали инженеры судоремонтного завода в Тольятти. И хотят наладить производство под Керчью."Я сам родом из Заветного, уехал учиться отсюда. Но каждые каникулы, каждый отпуск – на Родине", - говорит наш собеседник.Александра Елкина многие керчане знают как председателя правления региональной общественной организации "Батарея 29-БИС". Он вместе с сотоварищами поднимают со дна Керченского пролива военную технику времен Великой Отечественной, ухаживают за местными памятниками истории. Но и о настоящем не забывают.У машины два привода. Основной – электрический. Бензиновый – вспомогательный. Они могут работать как вместе, увеличивая скорость машины, так и раздельно.Батарея у "муравьишки" мощная – можно одновременно транспортировать четырех раненых на полной скорости 30 километров в час при этом включив систему РЭБ, чтобы стать незаметными для дронов, и приборы ночного видения. А с учетом того, что транспортер выделяет мало тепла, его еще и теловизоры плохо видят.Для проходимости и устойчивости у транспортера есть гусеницы. Он прыгуч – легко преодолевает траншеи шириной в 70 сантиметров благодаря смещенному назад центру тяжести. А зимой его можно "переобувать" в лыжи. И создан он инженерами так, чтобы при необходимости его можно было отремонтировать в военно-полевых условиях, буквально молотком и паяльником.Про бойцов он сказал не зря. Три машины уже несколько месяцев в полную силу работают под Волчанском у штурмовиков. И все это время Александр и его команда поддерживают с военными связь, чтобы понимать, как и что нужно усовершенствовать. Но пока нареканий нет."Его пытались сравнивать с квадроциклом. Но сравнение не корректно. Тот шумнее, и наш дешевле. Самое дорогое – электронная система. Кроме мотора и рукояток управления на транспортере все детали отечественного производства, 85%, остальное – Китай. Западного принципиально ничего нет", - говорит Александр Елкин.И процент "своего" будут еще увеличивать. Рукоятки управления, к примеру, уже заказали у российских мастеров.Теперь электронно-бензиновых помощников фронту хотят производить в Крыму. Сначала собирать из готовых блоков, а потом и все производство полностью переместить под Керчь. Все потому, что везти их из Крыма в зону боевых действий гораздо ближе и удобней, чем из Тольятти. Главное, чтобы те, кто поставляет помощь бойцам, узнали, что такие машины производятся.Мини-заводик сможет обеспечить работой 25 крымчан на этапе сборки и больше – на этапах производства."После победы эти транспортеры можно применять и в мирное время. Например, им уже очень заинтересовались охотники, потому что он почти бесшумный", - рассказывает нам создатель "муравьишки".А пока транспортер снова и снова обкатывают в холмистой и кочковатой степи около озера. И "муравьишка" или "малыш", как его окрестили штурмовики из-под Волчанска, еще ни разу не подвел.

крым

керчь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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