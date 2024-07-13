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В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно
В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям в субботу в 17:41. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Огонь был локализован в 19:15. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧССтала известна причина крупного лесного пожара под СудакомВ Крыму на четверть выросло число пожаров
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крым, ялта, алупка, юбк, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно

В Алупке выгорело 1,5 гектара сухой растительности – пожар локализован

19:31 13.07.2024 (обновлено: 19:36 13.07.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Алупке выгорело 1,5 гектара сухой растительности
В Алупке выгорело 1,5 гектара сухой растительности
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России.
Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям в субботу в 17:41. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"По прибытии на место было установлено, что произошло возгорание сухой растительности. Дополнительно для недопущения распространения огня была привлечена техника. Угроза перехода огня на населенные пункты отсутствует", - сказано в сообщении.
Огонь был локализован в 19:15. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники.
Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.
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КрымЯлтаАлупкаЮБКПожарГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияНовости Крыма
 
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