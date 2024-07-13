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В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 13.07.2024
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно
В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T19:31
2024-07-13T19:31
2024-07-13T19:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям в субботу в 17:41. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Огонь был локализован в 19:15. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧССтала известна причина крупного лесного пожара под СудакомВ Крыму на четверть выросло число пожаров
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крым, ялта, алупка, юбк, пожар, гу мчс рф по республике крым, происшествия, новости крыма
В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно
В Алупке выгорело 1,5 гектара сухой растительности – пожар локализован
19:31 13.07.2024 (обновлено: 19:36 13.07.2024)