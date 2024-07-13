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В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно

В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно - РИА Новости Крым, 13.07.2024

В Алупке вспыхнул природный пожар – что известно

В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T19:31

2024-07-13T19:31

2024-07-13T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. В Алупке в субботу загорелась сухая растительность. Огонь удалось локализовать на площади полтора гектара, сообщили в республиканском Главке МЧС России.Отмечается, что информация о возгорании поступила спасателям в субботу в 17:41. К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.Огонь был локализован в 19:15. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было задействовано 34 человека и 10 единиц техники.Ранее в Севастополе в селе Верхнесадовое загорелся лес. Открытое горение было локализовано на площади четыре гектара силами МЧС, лесхоза и спасательной службы Севастополя, а также пожарными силами Черноморского флота и Бахчисарайского лесхоза.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный пожар под Судаком на 15 гектарах полностью потушен - МЧССтала известна причина крупного лесного пожара под СудакомВ Крыму на четверть выросло число пожаров

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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