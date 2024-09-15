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Алюминиевый завод горит в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.09.2024
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Алюминиевый завод горит в ЛНР
Алюминиевый завод горит в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.09.2024
Алюминиевый завод горит в ЛНР
В Луганской народной республике горит склад готовой продукции на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T15:10
2024-09-15T15:42
луганская народная республика (лнр)
происшествия
пожар
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Луганской народной республике горит склад готовой продукции на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по ЛНР.На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, информация об ущербе и пострадавших уточняется.Алюминий – легкий цветной металл, который плавится при температуре 660 градусов по Цельсию и горит при 2520 градусах. Капли расплавленного алюминия могут распространять огонь, а горящий алюминий нельзя тушить водой, что затрудняет работы по ликвидации пожара.Накануне в Севастополе из горящей квартиры спасли двух человек – мужчину и женщину с ожогами нашли в помещении, надели на них спасательные устройства и вывели на улицу. Пострадавших передали медикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собакДва человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области
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луганская народная республика (лнр), происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Алюминиевый завод горит в ЛНР

Алюминиевый завод загорелся в ЛНР

15:10 15.09.2024 (обновлено: 15:42 15.09.2024)
 
© МЧС РФЛиквидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
Ликвидация пожара в Антрацитовском муниципальном округе в ЛНР
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Луганской народной республике горит склад готовой продукции на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по ЛНР.

"В результате ландшафтного пожара в Антрацитовском МО в районе села Степное огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода. Произошло загорание цеха с готовой продукцией", – говорится в сообщении.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, информация об ущербе и пострадавших уточняется.
Алюминий – легкий цветной металл, который плавится при температуре 660 градусов по Цельсию и горит при 2520 градусах. Капли расплавленного алюминия могут распространять огонь, а горящий алюминий нельзя тушить водой, что затрудняет работы по ликвидации пожара.
Накануне в Севастополе из горящей квартиры спасли двух человек – мужчину и женщину с ожогами нашли в помещении, надели на них спасательные устройства и вывели на улицу. Пострадавших передали медикам.
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