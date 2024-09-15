https://crimea.ria.ru/20240915/alyuminievyy-zavod-gorit-v-lnr-1140360346.html

Алюминиевый завод горит в ЛНР

Алюминиевый завод горит в ЛНР - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Алюминиевый завод горит в ЛНР

В Луганской народной республике горит склад готовой продукции на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T15:10

2024-09-15T15:10

2024-09-15T15:42

луганская народная республика (лнр)

происшествия

пожар

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Луганской народной республике горит склад готовой продукции на алюминиевом заводе. На территорию предприятия перекинулся огонь от природного пожара, сообщает Telegram-канал ГУ МЧС России по ЛНР.На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, информация об ущербе и пострадавших уточняется.Алюминий – легкий цветной металл, который плавится при температуре 660 градусов по Цельсию и горит при 2520 градусах. Капли расплавленного алюминия могут распространять огонь, а горящий алюминий нельзя тушить водой, что затрудняет работы по ликвидации пожара.Накануне в Севастополе из горящей квартиры спасли двух человек – мужчину и женщину с ожогами нашли в помещении, надели на них спасательные устройства и вывели на улицу. Пострадавших передали медикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в многоэтажке в Ялте есть пострадавший Пожар в приюте для животных: из огня спасли 700 кошек и собакДва человека погибли при пожаре на нефтепроводе в Оренбургской области

https://crimea.ria.ru/20240915/iz-za-zagorevsheysya-provodki-mama-s-dochkoy-pogibli-v-lifte-1140359999.html

луганская народная республика (лнр)

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), происшествия, пожар, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)