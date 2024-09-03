https://crimea.ria.ru/20240903/razvozhaev-anonsiroval-dopolnitelnye-mery-podderzhki-molodym-uchenym-1140085258.html

Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым

Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Развожаев анонсировал дополнительные меры поддержки молодым ученым

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал молодым ученым Севастополя дополнительные меры поддержки в будущем году. Об этом глава города заявил, выступая... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T13:53

2024-09-03T13:53

2024-09-03T13:54

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал молодым ученым Севастополя дополнительные меры поддержки в будущем году. Об этом глава города заявил, выступая на официальном открытии III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" с участием иностранных делегаций.Он также отметил важность международной конференции, которая начала работу в Севастополе с участием иностранных делегаций, несмотря на логистические трудности и все попытки недружественных России стран ее изолировать, в том числе в области науки."Приятно понимать, что в Севастополе сегодня формируется свой уникальный международного уровня центр профессиональных компетенций в области изучения биологии и экосистем моря. Не может не радовать также, что, несмотря на попытки международной изоляции и попытки сделать так, чтобы с Россией никто не дружил, не общался, а уже тем более с Крымом и Севастополем, – ничего не получается" – отметил губернатор.И поблагодарил всех коллег из других регионов страны, которое сегодня прибыли в Севастополь для того, чтобы обменяться взглядами в той области знания, которой занимается Институт биологи южных морей, добавил глава города.Ректор Севастопольского госуниверситета, на базе которого в этот день проходит часть мероприятий конференции, доктор политических наук Владимир Нечаев высказал уверенность в том, что в дальнейшем роль Севастополя как центра исследований и решений для водных и наземных экосистем будет только возрастать в рамках научно-образовательного центра мирового уровня, который совместно развивается Севастополем и Республикой Крым.Главный федеральный эксперт по Севастополю Александр Акулов, приветствуя участников и гостей конференции от имени полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, пожелал ученым реализации всех планов и начинаний и удачи в освоении новых высот в науке.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" начала работу 2 сентября и проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) эксперты обсуждают биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохимоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из СевастополяЗачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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