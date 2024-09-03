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Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму

Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Какие исследования севастопольских ученых в Африке пригодятся в Крыму

Проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму,... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T09:10

2024-09-03T09:10

2024-09-03T09:10

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму, учитывая глобальное потепление и то, какие процессы оно за собой может повлечь на фоне нерационального природопользования. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Института биологии южных морей, кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.По словам Мирзоевой, проведенные в Африке исследования могут быть использованы в Крыму при разработке рекомендаций и необходимых мер для сохранения окружающей среды в условиях изменившегося климата и активного природопользования.В частности, они пригодятся, когда климат Южного берега Крыма начнет меняться на тропический."У нас субтропики в районе Южного берега Крыма, Ялты. Климат меняется, и нам необходимо быть во всеоружии. И о том, как происходят процессы загрязнения именно в тропических зонах сегодня для нас сегодня очень важно знать. На основе полученных данных могут быть выработаны рекомендации по охране и оптимальному природопользованию и в нашем регионе", – рассказала Мирзоева на полях международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе с участием иностранных ученых.Говоря о проблеме Гвинеи, с которой помогают сегодня справиться ученые из Севастополя, эксперт отметила, что колоссальное негативное влияние на экосистему там оказывает добыча бокситов разными странами."В Гвинее очень большие месторождения бокситов. Это алюминий, то есть металл, который применяется везде, от высокотехнологичных отраслей промышленности до машиностроения. И добыча ведется очень жестким способом, она открытая. То есть взрыв и выем, варварское использование недр", – рассказала Мирзоева.При этом все отвалы попадают и в реку, а люди эту воду пьют, подчеркнула она."Река Фатала не только судоходная – там до 40 метров глубины – она многофункционального использования. И по взвешенному веществу, нефтяным загрязнениям и пластиковому загрязнению – грязная. То есть у людей проблема с питьевой водой. Это сказывается и на развитии различных заболеваний, и на продолжительности жизни", – поделилась ученый."Сейчас аппаратура позволяет практически всю таблицу Менделеева определять. И мы не только возвратились, но и расширили область исследований. Это способствует нашей взаимополезной коллаборации с учеными по проблемам, многие из которых актуальны и для России", – отметила Мирзоева.Как рассказал глава делегации Республики Гвинея, гендиректор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) профессор Альфа Иссага Палле Диалло, в стране не менее семи портов, в которых расположены компании, занимающиеся добычей бокситов и загрязняющие окружающую среду.Кроме того, многие приморские города в Гвинее сегодня перенаселены, численность жителей растет и промышленность развивается, что способствует еще большему увеличению экологической нагрузки, добавил он."Благодаря нашим партнерам из ИнБЮМа мы работаем сегодня во всем бассейне реки Фатала, чего раньше не делалось. Мы узнаём, какие почвы, растения и животных мы теряем и сможем предвидеть важные для нас последствия. Эта работа очень важна для решения будущих проблем, которые продолжат возникать в ближайшие 15 лет", – поделился он на пресс-конференции по итогам первого семинара в рамках конференции.Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее >>Как уточнил директор Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей", доктор географических наук Роман Горбунов, главная идея российской экспедиции – выработать методологию оценки влияния деятельности человека на тропические экосистемы. При этом севастопольские ученые использовали как известные им и наработанные методы, так и новые, которые разрабатывались ими на месте.Горбунов подчеркнул, что взаимодействие ученых двух стран удалось восстановить благодаря федеральному финансированию масштабных исследовательских проектов.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 9 сентября) Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохемоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет В Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбы Поражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, инбюм, республика гвинея, наука и технологии, экология, севастополь, крым, климат