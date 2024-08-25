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Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет
Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет
Информацию о загрязнении реки Байбуга в Феодосии, которая появилась в социальных медиа, поручил проверить председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T11:57
2024-08-25T11:57
2024-08-25T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Информацию о загрязнении реки Байбуга в Феодосии, которая появилась в социальных медиа, поручил проверить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Проверка по статье "халатность" проводится следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Доложить о ее результатах председателю СК поручено руководителю Следкома Крыма и Севастополя Владимиру Терентьеву.Еще в 2019 году специалисты администрации Феодосии в ходе рейда выявили факты выброса нечистот в русло реки Байбуга в районе железной дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопаснойРоспотребнадзор снял все ограничения на пляжах ФеодосииВ одно из водохранилищ Крыма незаконно сливали канализационные стоки
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гсу ск россии по крыму и севастополю, феодосия, экология, происшествия, новости крыма
Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет
Следственный комитет проверит факт загрязнения реки Байбуга в Феодосии