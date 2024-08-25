https://crimea.ria.ru/20240825/zagryaznenie-reki-baybuga-v-feodosii-proverit-sledstvennyy-komitet-1139858607.html

Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет

Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитет

Информацию о загрязнении реки Байбуга в Феодосии, которая появилась в социальных медиа, поручил проверить председатель Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T11:57

2024-08-25T11:57

2024-08-25T11:57

гсу ск россии по крыму и севастополю

феодосия

экология

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Информацию о загрязнении реки Байбуга в Феодосии, которая появилась в социальных медиа, поручил проверить председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Проверка по статье "халатность" проводится следственными органами Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. Доложить о ее результатах председателю СК поручено руководителю Следкома Крыма и Севастополя Владимиру Терентьеву.Еще в 2019 году специалисты администрации Феодосии в ходе рейда выявили факты выброса нечистот в русло реки Байбуга в районе железной дороги.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопаснойРоспотребнадзор снял все ограничения на пляжах ФеодосииВ одно из водохранилищ Крыма незаконно сливали канализационные стоки

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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