https://crimea.ria.ru/20240712/proby-vody-u-beregov-kryma--chast-akvatorii-priznali-nebezopasnoy-1138815242.html

Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной

Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе выявили нарушения в пробах морской воды у берегов полуострова. Об этом по результатам проб... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T19:17

2024-07-12T19:17

2024-07-12T20:55

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центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе

пробы морской воды у берегов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе выявили нарушения в пробах морской воды у берегов полуострова. Об этом по результатам проб сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Отмечается, что всего была отобрана 2581 проба морской воды на микробиологические показатели, 2074 пробы на санитарно-химические показатели и 1217 проб на паразитологические показатели."По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,8%; по санитарно-химическим показателям - 0,7%; по паразитологическим показателям - 0,2%", - сказано в сообщении.В Роспотребнадзоре отметили, что все несоответствующие нормам результаты переданы властям местных администраций прибрежных городов и поселков."Проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания", - добавили в ведомстве.3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга в Феодосии произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива. Как сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.Пока купание в этом регионе под запретом, однако исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику.

https://crimea.ria.ru/20240708/avariya-na-kollektore-v-feodosii---kogda-snimut-zapret-na-kupanie-v-more-1138686108.html

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крым, роспотребнадзор, черное море, азовское море, экология, природа, новости крыма, центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе, пробы морской воды у берегов крыма