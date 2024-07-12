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Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной
Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной
Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе выявили нарушения в пробах морской воды у берегов полуострова. Об этом по результатам проб... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T19:17
2024-07-12T20:55
крым
роспотребнадзор
черное море
азовское море
экология
природа
новости крыма
центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе
пробы морской воды у берегов крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе выявили нарушения в пробах морской воды у берегов полуострова. Об этом по результатам проб сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Отмечается, что всего была отобрана 2581 проба морской воды на микробиологические показатели, 2074 пробы на санитарно-химические показатели и 1217 проб на паразитологические показатели."По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,8%; по санитарно-химическим показателям - 0,7%; по паразитологическим показателям - 0,2%", - сказано в сообщении.В Роспотребнадзоре отметили, что все несоответствующие нормам результаты переданы властям местных администраций прибрежных городов и поселков."Проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания", - добавили в ведомстве.3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга в Феодосии произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива. Как сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.Пока купание в этом регионе под запретом, однако исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику.
https://crimea.ria.ru/20240708/avariya-na-kollektore-v-feodosii---kogda-snimut-zapret-na-kupanie-v-more-1138686108.html
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крым, роспотребнадзор, черное море, азовское море, экология, природа, новости крыма, центр гигиены и эпидемиологии в крыму и севастополе, пробы морской воды у берегов крыма
Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопасной

В море у берегов Крыма выявили несоответствующие нормам пробы морской воды

19:17 12.07.2024 (обновлено: 20:55 12.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевФоросский пляж
Форосский пляж - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Крыму и Севастополе выявили нарушения в пробах морской воды у берегов полуострова. Об этом по результатам проб сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Отмечается, что всего была отобрана 2581 проба морской воды на микробиологические показатели, 2074 пробы на санитарно-химические показатели и 1217 проб на паразитологические показатели.
"По результатам исследований удельный вес проб морской воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 2,8%; по санитарно-химическим показателям - 0,7%; по паразитологическим показателям - 0,2%", - сказано в сообщении.
В Роспотребнадзоре отметили, что все несоответствующие нормам результаты переданы властям местных администраций прибрежных городов и поселков.
"Проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания", - добавили в ведомстве.
3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга в Феодосии произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива. Как сообщил глава городской администрации Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.
Пока купание в этом регионе под запретом, однако исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику.
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КрымРоспотребнадзорЧерное мореАзовское мореЭкологияПриродаНовости КрымаЦентр гигиены и эпидемиологии в Крыму и СевастополеПробы морской воды у берегов Крыма
 
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