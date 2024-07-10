https://crimea.ria.ru/20240710/prognoz-blagopriyatnyy-kogda-v-feodosii-razreshat-kupatsya-v-more-1138753150.html

Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море

Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море

Исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику, но открывать пляжи для купания пока рано. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T19:21

2024-07-10T19:21

2024-07-10T19:21

феодосия

канализационный коллектор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику, но открывать пляжи для купания пока рано. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на начальника территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Василия Мизина.По словам специалиста, морская вода является хорошим антисептиком, но при условии, что ее температура ниже 26 градусов. Сейчас температура воды в Феодосийском заливе фиксируется на отметке 24 градуса, поэтому ее очистительная способность снижена. Тем не менее, прогноз, по мнению руководителя теротдла, благоприятный, поскольку слив сточных вод из коллектора в реку и залив прекращен.3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива.Как сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.

https://crimea.ria.ru/20240704/v-feodosiyskom-zalive-zapretili-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138589197.html

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феодосия, канализационный коллектор, роспотребнадзор, крым, новости, новости крыма