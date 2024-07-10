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Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море
Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море
Исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику, но открывать пляжи для купания пока рано. Об этом сообщает администрация... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T19:21
2024-07-10T19:21
феодосия
канализационный коллектор
роспотребнадзор
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику, но открывать пляжи для купания пока рано. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на начальника территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Василия Мизина.По словам специалиста, морская вода является хорошим антисептиком, но при условии, что ее температура ниже 26 градусов. Сейчас температура воды в Феодосийском заливе фиксируется на отметке 24 градуса, поэтому ее очистительная способность снижена. Тем не менее, прогноз, по мнению руководителя теротдла, благоприятный, поскольку слив сточных вод из коллектора в реку и залив прекращен.3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива.Как сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.
https://crimea.ria.ru/20240704/v-feodosiyskom-zalive-zapretili-kupanie-iz-za-avarii-na-kollektore-1138589197.html
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феодосия, канализационный коллектор, роспотребнадзор, крым, новости, новости крыма
Прогноз благоприятный: когда в Феодосии разрешат купаться в море

Открывать пляжи для купания в Феодосии пока рано – власти

19:21 10.07.2024
 
© РИА Новости КрымФеодосия
Феодосия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Исследование проб морской воды у берегов Феодосии показывает положительную динамику, но открывать пляжи для купания пока рано. Об этом сообщает администрация города со ссылкой на начальника территориального отдела межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Василия Мизина.
"На третий день исследований мы понимаем, какова динамика, протоколы исследования получаем на пятый день. После этого можем дать официальный ответ о соответствии морской воды нормам или нет. В динамике ситуация развивается правильно, но пока результат показывает, что открывать пляжи для купания рано", - сказал он.
По словам специалиста, морская вода является хорошим антисептиком, но при условии, что ее температура ниже 26 градусов. Сейчас температура воды в Феодосийском заливе фиксируется на отметке 24 градуса, поэтому ее очистительная способность снижена. Тем не менее, прогноз, по мнению руководителя теротдла, благоприятный, поскольку слив сточных вод из коллектора в реку и залив прекращен.
"Сейчас назвать точную дату начала полноценной работы пляжей невозможно. Как только результаты покажут безопасность купания, будет принято решение. На данный момент предписание Роспотребнадзора остается в силе, пляжи города закрыты для купания", - добавил представитель Роспотребнадзора.
3 июля на коллекторе в устье реки Байбуга произошла авария, вследствие чего власти ввели запрет на купание на пляжах Феодосийского залива.
Как сообщил глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко, в течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.
Пляжи Феодосийского залива
4 июля, 09:58
Пляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
 
ФеодосияКанализационный коллекторРоспотребнадзорКрымНовостиНовости Крыма
 
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