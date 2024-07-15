Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240715/rospotrebnadzor-snyal-vse-ogranicheniya-na-plyazhakh-feodosii--1138860289.html
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:38
2024-07-15T09:38
крым
феодосия
роспотребнадзор
новости крыма
игорь ткаченко
крым курортный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138589098_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_eb0de0f3fd15b299f9c78daf0a4f46bb.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Ткаченко уточнил, что все пляжи работают, ограничений на купание нет. Мэр поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю продолжает мониторинг качества морской воды в Феодосии. На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллектореЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/04/1138589098_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_cb8268d0342900f8ae0d3c05832be4de.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, феодосия, роспотребнадзор, новости крыма, игорь ткаченко, крым курортный
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии

Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии – мэр города

08:38 15.07.2024 (обновлено: 09:38 15.07.2024)
 
© Telegram главы Феодосии Игоря ТкаченкоПляжи Феодосийского залива
Пляжи Феодосийского залива
© Telegram главы Феодосии Игоря Ткаченко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Согласно результатам проб Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосийского муниципального округа", - рассказал он в видеообращении.
Ткаченко уточнил, что все пляжи работают, ограничений на купание нет. Мэр поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии.
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю продолжает мониторинг качества морской воды в Феодосии.
На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллекторе
Закрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купания
Качество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
 
КрымФеодосияРоспотребнадзорНовости КрымаИгорь ТкаченкоКрым курортный
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
10:00Рост числа заболевших и санитарные нарушения: все о ЧП в лагере Евпатории
09:54В больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ
09:30ФБР расследует стрельбу на митинге Трампа как потенциальный теракт
09:18Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
08:52Грузия на переломе: победит ли партия власти в условиях давления Запада
08:45Рейд в Севастополе закрыт
08:38Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
08:36Летний рацион – что включить в меню в жаркую погоду
08:18Очередь на Крымском мосту продолжает расти
08:02Тренд на путешествия: где отдыхают крымчане и сколько это стоит
07:44Огонь повредил почти 40 строений на базах отдыха под Новороссийском
07:36Как экономить электричество в жару – советы инженера
07:22Над Крымом сбили шесть беспилотников
07:10Очередь на Крымском мосту: время ожидания более трех часов
06:53Крымский мост открыт для проезда
06:37Где в Севастополе не будет света в понедельник
06:24Пожар под Новороссийском: эвакуированы более 500 человек
06:16В Севастополе отбой ракетной опасности
06:12Крымский мост закрыт
Лента новостейМолния