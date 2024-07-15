https://crimea.ria.ru/20240715/rospotrebnadzor-snyal-vse-ogranicheniya-na-plyazhakh-feodosii--1138860289.html

Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии

Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии

Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T08:38

2024-07-15T08:38

2024-07-15T09:38

крым

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игорь ткаченко

крым курортный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Ткаченко уточнил, что все пляжи работают, ограничений на купание нет. Мэр поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю продолжает мониторинг качества морской воды в Феодосии. На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллектореЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, роспотребнадзор, новости крыма, игорь ткаченко, крым курортный