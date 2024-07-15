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Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T08:38
2024-07-15T08:38
2024-07-15T09:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. Роспотребнадзор снял все ограничения на посещение пляжей Феодосии, введенные ранее из-за аварии на коллекторе. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. Ткаченко уточнил, что все пляжи работают, ограничений на купание нет. Мэр поблагодарил всех, кто участвовал в устранении аварии.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю продолжает мониторинг качества морской воды в Феодосии. На пляжах Феодосийского залива было ограничено купание 4 июля из-за аварии на коллекторе в устье реки Байбуга. При этом проход к морю был открыт. 12 июля власти сообщили, что в Феодосии частично снято ограничение и открыты пляжи в районе Черноморской набережной.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма запрещено купание из-за аварии на коллектореЗакрытые из-за аварии на коллекторе пляжи Ялты открывают для купанияКачество морской воды в Крыму: результаты проверки Роспотребнадзора
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Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии
Роспотребнадзор снял все ограничения на пляжах Феодосии – мэр города
08:38 15.07.2024 (обновлено: 09:38 15.07.2024)