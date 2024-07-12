https://crimea.ria.ru/20240712/v-feodosii-otkryli-chast-plyazhey-posle-avarii-na-kollektore-1138816558.html

В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T20:05

2024-07-12T20:05

2024-07-12T20:05

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роспотребнадзор

игорь ткаченко

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода признана безопасной для купания после аварии на коллекторе.При этом пляжи центральной части города – от спортивной базы "Динамо" до морского торгового порта – все еще остаются закрытыми, добавил он. И уточнил, что следующий результат проб воды Роспотребнадзор предоставит в понедельник.Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 3 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Проход к морю в городе открыт везде, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах.В течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопаснойПляжи Ялты открыли для купанияНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди

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2024

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крым, феодосия, пляжи, пляжи крыма, черное море, экология, роспотребнадзор, игорь ткаченко, новости крыма