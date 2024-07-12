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В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе
В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе
В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T20:05
2024-07-12T20:05
крым
феодосия
пляжи
пляжи крыма
черное море
экология
роспотребнадзор
игорь ткаченко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода признана безопасной для купания после аварии на коллекторе.При этом пляжи центральной части города – от спортивной базы "Динамо" до морского торгового порта – все еще остаются закрытыми, добавил он. И уточнил, что следующий результат проб воды Роспотребнадзор предоставит в понедельник.Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 3 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.Проход к морю в городе открыт везде, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах.В течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Пробы воды у берегов Крыма – часть акватории признали небезопаснойПляжи Ялты открыли для купанияНа каких пляжах в Крыму чаще всего гибнут люди
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крым, феодосия, пляжи, пляжи крыма, черное море, экология, роспотребнадзор, игорь ткаченко, новости крыма
В Феодосии открыли часть пляжей после аварии на коллекторе

В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной

20:05 12.07.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТренировка виндсерферов и кайтсерферов в Феодосии
Тренировка виндсерферов и кайтсерферов в Феодосии - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Феодосии открыты пляжи в районе Черноморской набережной. Как сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко, в этой части акватории залива морская вода признана безопасной для купания после аварии на коллекторе.

"Согласно результатам исследования морской воды, Роспотребнадзор считает безопасным для купания наш второй городской пляж - это Черноморская набережная", - сообщил Ткаченко в видеообращении в своем Telegram-канале.

При этом пляжи центральной части города – от спортивной базы "Динамо" до морского торгового порта – все еще остаются закрытыми, добавил он. И уточнил, что следующий результат проб воды Роспотребнадзор предоставит в понедельник.
Запрет на купание и занятия водными видами спорта на пляжах Феодосии действует в связи с аварией на канализационном коллекторе, которая произошла 3 июля. Такое решение было принято на заседании местной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проход к морю в городе открыт везде, однако предупреждающие таблички и сигнальные флаги размещены на всех официальных пляжах.
В течение первых трех дней после аварии специалисты восстановили естественный сток по коллектору, продезинфицировали место порыва, а также ввели внутрь коллектора пластиковую трубу, что позволило окончательно устранить течь. Сейчас на аварийном участке продолжаются работы, чтобы в дальнейшем ситуация не повторилась.
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КрымФеодосияПляжиПляжи КрымаЧерное мореЭкологияРоспотребнадзорИгорь ТкаченкоНовости Крыма
 
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