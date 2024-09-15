Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы
Почти 1,5 миллиона тонн пшеницы собрали аграрии Херсонской области
14:02 15.09.2024 (обновлено: 14:03 15.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонская область, как и другие регионы Южного федерального округа (ЮФО), пережили достаточно сложный год. Стоял вопрос о площади посевов озимого зерна, так как наблюдался дефицит влаги. Дала о себе знать и весенняя засуха. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев.
"Погодные условия были достаточно сложными. Но, несмотря на это, мы получили достойный урожай. В этом году в общую копилку российского каравая от Херсонской области поступили 1 миллион 305 тысяч тонн зерна. Мы просели по урожайности на 15-20%, но тем не менее, урожай мы получили, продовольственная безопасность обеспечена", – отметил Адьяев.
Теперь за качеством зерна в новых регионах и Крыму будет следить еще один контрольно-надзорный орган. В августе было создано новое территориальное управление "Азово-Черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору", в его компетенции входит работа на четырех субъектах страны – в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях, сообщил врио руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.
"Мы контролируем фитосанитарное состояние подкарантинной продукции. В целом следим за перемещением на нашей административной границе – пункты пропуска Армянск, Перекоп, Чонгар, движение в сторону Ростовской области. Контролируем не только внутрироссийское перемещение, но и внешние рынки", – отметил Арзиев.
По его словам, с начала года проведено уже более 900 мероприятий в сфере санитарного надзора – это выездные обследования и контроль за соблюдением норм законодательства, проинспектировано более двух миллионов тонн продукции в Херсонской и Запорожской областях, выдано более 60 тысяч карантинных сертификатов. Все показатели идут в систему ГИС, отметил Арзиев.
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