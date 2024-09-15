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Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы

Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы - РИА Новости Крым, 15.09.2024

Пережили сложный год: на Херсонщине собрали почти 1,5 млн тонн пшеницы

Херсонская область, как и другие регионы Южного федерального округа (ЮФО), пережили достаточно сложный год. Стоял вопрос о площади посевов озимого зерна, так... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T14:02

2024-09-15T14:02

2024-09-15T14:03

херсонская область

санал адьяев

арсен арзиев

новости

продовольственная безопасность

урожай зерновых культур

юфо

россельхознадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. Херсонская область, как и другие регионы Южного федерального округа (ЮФО), пережили достаточно сложный год. Стоял вопрос о площади посевов озимого зерна, так как наблюдался дефицит влаги. Дала о себе знать и весенняя засуха. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев.Теперь за качеством зерна в новых регионах и Крыму будет следить еще один контрольно-надзорный орган. В августе было создано новое территориальное управление "Азово-Черноморское межрегиональное управление федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору", в его компетенции входит работа на четырех субъектах страны – в Крыму, Севастополе, Херсонской и Запорожской областях, сообщил врио руководителя Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора Арсен Арзиев.По его словам, с начала года проведено уже более 900 мероприятий в сфере санитарного надзора – это выездные обследования и контроль за соблюдением норм законодательства, проинспектировано более двух миллионов тонн продукции в Херсонской и Запорожской областях, выдано более 60 тысяч карантинных сертификатов. Все показатели идут в систему ГИС, отметил Арзиев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240902/agrarii-zaporozhskoy-oblasti-nachali-vysazhivat-semena-rossiyskoy-selektsii-1139947968.html

херсонская область

юфо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, санал адьяев, арсен арзиев, новости, продовольственная безопасность, урожай зерновых культур, юфо, россельхознадзор