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Исследования загрязнений водоемов в Африке используют в Крыму

Исследования загрязнений водоемов в Африке используют в Крыму - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Исследования загрязнений водоемов в Африке используют в Крыму

Проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму,... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T06:05

2024-09-04T06:05

2024-09-04T06:05

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму, учитывая глобальное потепление и то, какие процессы оно за собой может повлечь на фоне нерационального природопользования. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей", кандидат биологических наук Наталья Мирзоева.По словам Мирзоевой, проведенные в Африке исследования могут быть использованы в Крыму при разработке рекомендаций и необходимых мер для сохранения окружающей среды в условиях изменившегося климата и активного природопользования.В частности, они пригодятся, когда климат Южного берега Крыма начнет меняться на тропический.На основе полученных данных могут быть выработаны рекомендации по охране и оптимальному природопользованию и в Крыму, подчеркнула она.Говоря о проблеме Гвинеи, с которой помогают сегодня справиться ученые из Севастополя, эксперт отметила, что колоссальное негативное влияние на экосистему там оказывает добыча бокситов разными странами."В Гвинее очень большие месторождения бокситов. Это алюминий, то есть металл, который применяется везде, от высокотехнологичных отраслей промышленности до машиностроения. И добыча ведется очень жестким способом, она открытая. То есть взрыв и выем, варварское использование недр", – рассказала Мирзоева.При этом отвалы попадают в реку, а люди эту воду пьют, подчеркнула она."Так как река Фатала не только судоходная – там до 40 метров глубины – она многофункционального использования. И по взвешенному веществу, нефтяным загрязнениям и пластиковому загрязнению – грязная. То есть у людей проблема с питьевой водой. Это сказывается и на развитии различных заболеваний, и на продолжительности жизни", – поделилась ученый.Мирзоева рассказала, что ученые из Севастополя вернулись в Гвинею спустя 30 лет после продолжительного перерыва в совместной работе с коллегами из исследовательского центра, который был открыт при поддержке СССР в 1983 году."Сейчас аппаратура позволяет практически всю таблицу Менделеева определять. И мы не только возвратились, но и расширили область исследований. Это способствует нашей взаимополезной коллаборации с учеными по проблемам, многие из которых актуальны и для России", – отметила Мирзоева.Как рассказал глава делегации Республики Гвинея, гендиректор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G) профессор Альфа Иссага Палле Диалло, в стране не менее семи портов, в которых расположены компании, занимающиеся добычей бокситов и загрязняющие окружающую среду.Кроме того, многие приморские города в Гвинее сегодня перенаселены, численность жителей растет и промышленность развивается, что способствует еще большему увеличению экологической нагрузки, добавил профессор Палле.Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее>>Как уточнил директор ФИЦ "Институт биологии южных морей", доктор географических наук Роман Горбунов, главная идея российской экспедиции – выработать методологию оценки влияния деятельности человека на тропические экосистемы. При этом севастопольские ученые использовали как известные им и наработанные методы, так и новые, которые разрабатывались ими на месте.Горбунов подчеркнул, что взаимодействие ученых двух стран удалось восстановить благодаря федеральному финансированию масштабных исследовательских проектов.III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" проводится в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и 10-летния науки и технологий в России, а также посвящена 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией.В этом году в крупном научном мероприятии принимают участие 150 ученых из разных городов России, а также Гвинеи, Сирии, Уганды, Зимбабве, Шри-Ланки, Бразилии, Индии, Ирана, ЮАР, Абхазии и Казахстана. Профильные специалисты выступят с пленарными и секционными докладами. Делегации из Гвинеи и Сирии впервые присутствуют очно.В течение недели (2 – 7 сентября) Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение, проблемы загрязнения водных и наземных экосистем и вопросы радиохемоэкологии, обеспечение экологической безопасности постконфликтных зон, развитие прибрежных территорий с учетом сохранения экосистем и многое другое.Читайте также на РИА Новости Крым:Загрязнение реки Байбуга в Феодосии проверит Следственный комитетВ Керчи из-за загрязнения воды ограничили вылов рыбыКачество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

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Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

африка, экология, крым, севастополь, россия, сотрудничество, вода в крыму, инбюм