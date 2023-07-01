Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Минкульт Украины обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
13:48 01.07.2023 (обновлено: 13:49 01.07.2023)
© РИА Новости . Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкБожественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо министерства культуры сообщает РИА Новости.
"Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения (Киево-Печерской лавры - ред.) и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов (помещений)... такие замки будут заменены, а корпусы (помещения) опечатаны", - говорится в документе министерства, который публикует адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
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