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Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T13:48
2023-07-01T13:49
киев
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киево-печерская лавра
украина
в мире
церковный раскол на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо министерства культуры сообщает РИА Новости."На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре &gt;&gt;10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на ЗападВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала
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киев, выселение монахов из киево-печерской лавры, киево-печерская лавра, украина, в мире, церковный раскол на украине, украинская православная церковь (упц), православная церковь украины (пцу), новости
Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Минкульт Украины обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

13:48 01.07.2023 (обновлено: 13:49 01.07.2023)
 
© РИА Новости . Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкБожественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры
Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости . Sergey Pyatakov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо министерства культуры сообщает РИА Новости.

"Указом заповедника создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начинает работу 4 июля. В связи с этим просим освободить помещения (Киево-Печерской лавры - ред.) и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов (помещений)... такие замки будут заменены, а корпусы (помещения) опечатаны", - говорится в документе министерства, который публикует адвокат монастыря Никита Чекман в своем Telegram-канале.

"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре >>
10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".
Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.
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КиевВыселение монахов из Киево-Печерской лаврыКиево-Печерская лавраУкраинаВ миреЦерковный раскол на УкраинеУкраинская православная церковь (УПЦ)Православная Церковь Украины (ПЦУ)Новости
 
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