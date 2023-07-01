https://crimea.ria.ru/20230701/kiev-obyazal-monakhov-upts-pokinut-kievo-pecherskuyu-lavru-do-4-iyulya-1129748642.html

Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Киев обязал монахов УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля

Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T13:48

2023-07-01T13:48

2023-07-01T13:49

киев

выселение монахов из киево-печерской лавры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Власти Украины приняли решение лишить монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) доступа к ряду корпусов Киево-Печерской лавры, минкульт требует освободить помещения до 4 июля. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо министерства культуры сообщает РИА Новости."На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре >>10 марта украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ультиматум о выселении "чудовищным деянием", а действия киевских властей — беззаконием и отсутствием всякого уважения к правам сограждан. По его словам, хотя Украина и декларирует свою приверженность демократическим нормам, однако права и свободы человека в стране "попираются самым чудовищным образом".Всю хронологию событий в Киево-Печерской Лавре мы восстановили здесь.Читайте также на РИА Новости Крым:Сокровища и святыни Киево-Печерской лавры: что может отправиться на ЗападВ Крыму готовы принять монахов из Киево-Печерской Лавры"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала

https://crimea.ria.ru/20230628/ubrat-pravoslavie-zachem-zelenskiy-khochet-otmenit-rozhdestvo-7-yanvarya-1129697178.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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