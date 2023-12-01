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Крым опротестует передачу Украине скифского золота - РИА Новости Крым, 01.12.2023
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Крым опротестует передачу Украине скифского золота
Крым опротестует передачу Украине скифского золота - РИА Новости Крым, 01.12.2023
Крым опротестует передачу Украине скифского золота
Крым намерен обратиться в международные организации и опротестовать решение о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащей крымским музеям. Об... РИА Новости Крым, 01.12.2023
2023-12-01T17:43
2023-12-01T17:43
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости крыма
крым
скифское золото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Крым намерен обратиться в международные организации и опротестовать решение о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащей крымским музеям. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".В то же время, по его мнению, шансов на положительный исход крайне мало, учитывая то, как международное сообщество реагировало на протесты Крыма, когда музеям республики отказались возвращать принадлежащие им артефакты.По словам Константинова, Запад выбрал Украину на роль" черной дыры", в которой бесследно исчезают огромные суммы денег и другие материальные ценности.Спор о принадлежности скифского золотаНа этой неделе украинская таможня сообщила о доставке в Киев коллекции скифского золота из крымских музеев. Сокровища доставили на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации.Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, в котором хранились крымские артефакты, подтвердили факт их передачи украинской стороне.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Нидерландами скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой.Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что спасти скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно на полуостров можно только после достижения целей специальной военной операции.9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Читайте также на РИА Новости Крым:Скифское золото будет разворовано в Киеве – экспертВ Крыму ответили цитатой Бисмарка на планы передать скифское золото Киеву"Запад грабит Украину-колонию" – Захарова о вывозе реликвий в Европу
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости крыма, крым, скифское золото
Крым опротестует передачу Украине скифского золота

Крым опротестует в международных структурах передачу Киеву скифского золота – Константинов

17:43 01.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР
Фрагмент верхнего яруса золотой пекторали (нагрудное украшение) IV в. до н. э. из коллекции Музея исторических ценностей Украинской ССР - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Крым намерен обратиться в международные организации и опротестовать решение о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащей крымским музеям. Об этом заявил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"К международным организациям апеллировать нужно, и мы будем это делать", – сказал глава Госсовета РК.

В то же время, по его мнению, шансов на положительный исход крайне мало, учитывая то, как международное сообщество реагировало на протесты Крыма, когда музеям республики отказались возвращать принадлежащие им артефакты.
По словам Константинова, Запад выбрал Украину на роль" черной дыры", в которой бесследно исчезают огромные суммы денег и другие материальные ценности.

"Наше скифское золото попало в эту "черную дыру", оно, судя по всему, так же исчезнет, и мы о нем ничего не узнаем. Украина – очень удобный для Запада инструмент по разворовыванию материальных ценностей. Артефакты Киево-Печерской лавры давно на черном рынке и продаются за немалые деньги. Предполагаю, что наше скифское золото тоже там окажется", – добавил политик.

Спор о принадлежности скифского золота

На этой неделе украинская таможня сообщила о доставке в Киев коллекции скифского золота из крымских музеев. Сокровища доставили на территорию Киево-Печерской Лавры для идентификации.
Музей Алларда Пирсона в Амстердаме, в котором хранились крымские артефакты, подтвердили факт их передачи украинской стороне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что передача Нидерландами скифского золота киевским властям является нелегитимной с точки зрения сложившейся практики музейных обменов и абсолютно бессовестной с точки зрения человеческой морали, при этом теперь сохранность экспонатов находится под угрозой.
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что спасти скифское золото от разворовывания на Украине и обеспечить его возвращение обратно на полуостров можно только после достижения целей специальной военной операции.
9 июня Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
В коллекции, которая с 2014 года остается в Нидерландах, находятся уникальные артефакты, принадлежащие Восточно-крымскому музею-заповеднику, Центральному музею Тавриды, Бахчисарайскому историко-культурному музею-заповеднику и музею-заповеднику "Херсонес Таврический".
Состоящая из почти двух тысяч артефактов коллекция была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
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Владимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Новости КрымаКрымСкифское золото
 
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