https://crimea.ria.ru/20230422/knyazya-potemkina-predlagayut-vremenno-perezakhoronit-v-krymu-1128309425.html

Князя Потемкина предлагают временно перезахоронить в Крыму

Князя Потемкина предлагают временно перезахоронить в Крыму - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Князя Потемкина предлагают временно перезахоронить в Крыму

Князя Потемкина, которому за присоединение Крыма было даровано право называться Таврическим, следует перезахоронить в Крыму. Такое предложение на круглом столе... РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T13:23

2023-04-22T13:23

2023-04-22T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Князя Потемкина, которому за присоединение Крыма было даровано право называться Таврическим, следует перезахоронить в Крыму. Такое предложение на круглом столе в Совете Федерации озвучил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.В комментарии РИА Новости Крым парламентарий уточнил, что захоронение князя Потемкина-Таврического на полуострове ни в коем случае не должно быть истолковано как отказ от "наших планов относительно Херсона".Прах героя был вывезен перед организованным отступлением с правого берега Днепра, чтобы избежать его уничтожения или осквернения. Однако Константин Затулин считает недостойным, что вот уже несколько месяцев останки светлейшего князя находятся "в каком-то временном ящике"."Я высказал свою идею в самом зале Совета Федерации, и там зазвучали предложения похоронить останки во Владимирском соборе в Севастополе, где захоронены адмиралы Нахимов, Корнилов, Истомин, Лазарев. Благочинный Севастопольского округа отец Сергий отреагировал на эту идею положительно и даже подсказал, что есть место во Владимирском соборе, где это можно сделать", - сказал парламентарий.Константин Затулин допустил и другой вариант – строительство отдельной усыпальницы или кенотафа*. Но это, по его мнению, должно стать предметом обсуждения властей, историков, специалистов и общественности."Например, впервые море Екатерина и Потемкин вместе увидели, когда посещали Крым, у Байдарских ворот. Это недалеко от известного мемориального храма, который возвышается над Форосом. Может быть, там это будет удачно", - рассуждает Константин Затулин.Князь Потемкин-Таврический был похоронен в Херсоне по приказу Екатерины II, поскольку он стал основателем этого города. Однако почетный крымчанин Константин Затулин считает, что Севастополь или Крым были бы более правильным местом для упокоения героя, так как титул князя Таврического ему принесло строительство Севастополя и присоединение Крыма.В столице республики светлейшему князю Григорию Потемкину-Таврическому установлен бюст. Он стал первым памятником на полуострове, появившемся после возвращения Крыма в Россию в 2014 г.*в античные времена – символическая усыпальница, построенная для покойного, чье тело было утрачено либо не могло быть доставлено. Позднее кенотафы стали устанавливать как временные могилы или памятники.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Запад реагировал на вхождение Крыма в Россию в 1783 году – экспертПотомок Екатерины II: Запад рано или поздно признает Крым российскимОт Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии

https://crimea.ria.ru/20160316/1103757123.html

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2023

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