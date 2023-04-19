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От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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https://crimea.ria.ru/20230419/ot-kubani-do-beregov-dnepra-240-let-tavricheskoy-gubernii-1128239486.html
От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии
От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии - РИА Новости Крым, 19.04.2023
От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии
РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T07:28
2023-04-19T07:28
эксклюзивы риа новости крым
крым
история
екатерина ii
россия
авторы
таврическая губерния
сергей ефимов
кубань
херсонская область
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Крым надо было забирать. Или хотя бы, как писал отвечавший за внешнюю политику светлейший князь Александр Безбородко, "помышлять о присвоении сего полуострова". В конце 18 века чуть больше десятилетия он для Российской империи был тем самым чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить невозможно.С одной стороны, полуостров уже был взят войсками князя Долгорукого. И в 1772 году крымский хан стал главой независимого государства под российским протекторатом.С другой стороны, оставалось духовное влияние Турции на хана и крымчан. С третьей, Россия ухитрилась подвести под Крым самую настоящую экономическую мину. Российские дипломаты подтолкнули последнего крымского правителя Шагин-Гирей к решению о... выселении с полуострова всех христиан. А именно они — ремесленники, торговцы, финансисты - пополняли ханскую казну. Россия при этом получила население для добытых в последних завоеваниях безлюдных земель Северного Причерноморья.Решительный шаг императрица Екатерина II сделала 19 апреля 1783 года, подписав высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". Десять месяцев спустя последовал второй указ: об образовании Таврической области, которую потом предстояло возвести в ранг губернии.СправкаВ Таврическую область вошел не только Крым, но части современных Херсонской и Запорожской областей, а также Кубани. Состояла она из семи уездов: Симферопольского, Левкопольского (Левкополем сначала назвали Старый Крым с прилегающей территорией), Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского, Фанагорийского (на Тамани).Заселение КрымаБедой всей Таврической области, а больше всего — Крыма, было малолюдье. Более 31 тысячи христиан покинули полуостров незадолго до его официального вхождения в состав Российской империи. А потом прошло несколько волн эмиграции крымских татар в Турцию. Людей на весь полуостров насчитывалось всего около 170 тысяч.Помещики везли своих крепостных. Но и вольные крестьяне получили право переселяться на новые земли. И потекли за лучшей жизнью уроженцы из Полтавской, Черниговской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и других губерний.В феврале 1787 года началась практика если не принудительного, то очень настойчивого наделения землей... чиновников. Им предлагалось взять пустые участки, а также сады, которые находятся в казенной собственности. Логика такая: в эту собственность придется вкладывать свои деньги, а также платить пошлину государству.В число переселенцев входили отставные солдаты. Интересно, что женам рекрутов, которым предстояло служить в Таврической области, повелевалось императорским указом также выезжать на новые земли, ближе к мужьям. И там обустраивать хозяйство.В начале ХIХ века "зеленый свет" получили иностранцы: им выделяли по 50-65 десятин земли на семью, давали правительственную ссуду и освобождали от налогов на десять лет. Уже к 1841 году только в Феодосийском и Симферопольском уездах насчитывалось десять колоний из болгар, греков, немцев. Переезжали в Тавриду швейцарцы, сербы, евреи, чехи.Кстати- В Таврическую губернию разрешалось переселяться старообрядцам. Они организовали общины в Бердянске, а также в Днепровском уезде. В начале 40-х гг. XIX века старообрядцы обосновались на Керченском полуострове, основав деревню Мама Русская.- Православным священникам, оказавшимся "за штатом" — то есть не получившим места, предписывалось также отправляться на поселение в Таврическую губернию.Инвестиции в регион: поднять экономикуИ два с лишним века тому назад в мудрых головах власть имущих зарождались бизнес-проекты, благодаря которым экономика должна была расцвести. Основой хозяйства Тавриды были овцеводство и добыча соли.Потенциально доходным должно было стать производство зерновых — ржи, овса, ячменя, проса. Начались опыты с сеянием пшеницы, но увяли вместе со всходами: без полива нежные заграничные сорта расти отказывались."Граф Парма... отправляется ныне в область Таврическую для учреждения там шелковых заводов, — писал в оном из своих ордеров князь Григорий Потемкин. — Рекомендую о преподании ему нужных способов к произведению сего полезного дела".Граф выдвинулся на место со специалистами: мастером по разведению шелковичных червей, "мастерицей сырой шелк разматывать", садовником, пивоваром, подмастерьями. Получил подъемные — и растворился где-то на просторах губернии. Оставил о себе недобрую славу, трижды засветившись в краже денег. Причем даже не казенных, а из кошельков обывателей.Английский офицер Гендерсон выхлопотал себе кусок земли и дом по собственному проекту. Обещал развивать сыроварни. Жалованье получал исправно, но сыру с него получилось столько же, сколько с козла молока.Ничем завершились опыты по выращиванию в Крыму кунжута, апельсинов и лимонов.В 1791 году Керченский полуостров исследовала экспедиция под руководством капитана Клобукова. Прошли слухи о наличии тут больших запасов "горючего масла". Итогом изысканий стали несколько кувшинов с сырой нефтью. Малое количество выходящего самотеком "черного золота" поставило крест на идее использовать его для отопления.Это интересно- "Золотыми" отраслями губернии со временем стали виноградарство, садоводство, грязелечение (Евпатория, Саки, Ногайск Бердянского уезда).- До революции отрасль шелководства в губернии сформировалась, но к концу XIX века находилась в упадке. Казенная плантация со школой шелководства оставалась у Симферополя, частные существовали в двух волостях Бердянского, а также в Симферопольском и Феодосийском уездах.Назло маме упразднить ТавридуИмператор Павел I, принявший правление после смерти Екатерины Великой, Таврическую область приговорил к... уничтожению. Он повелел перекроить административное деление: создать Новороссийскую губернию, в которую вошел Крым и часть земель Северной Таврии. Из них сформировали Симферопольский и Перекопский уезды.Императору Павлу Симферополь обязан низведением до статуса уездного города и переименованием в Ак-Мечеть. Севастополю же присвоили название Ахтияр, по имени бухты, на берегах которой он был построен. Фанагорийский уезд был отнесен к Ростовскому, и в будущем часть Кубани уже в Тавриду не вернулась.Следующий император, Александр I, из Новороссии в 1802 году выкроил три губернии, в том числе Таврическую. Городам вернули прежние имена.Факты:- В губернии были сформированы градоначальства: Феодосийское, Керчь-Еникальское. Севастополь являлся военной крепостью и военным портом, он подчинялся командующему ЧФ. Самое молодое градоначальство, Ялтинское, появилось в 1914 году. Выделить его решили из-за фактического статуса "царского курорта".- Переселенцев в Мелитопольский уезд привлекала главная земледельческая достопримечательность: "шоколадный чернозем" на юге.- Главный город Днепровского уезда — Алешки, славился рыбной ловлей и огородничеством, громкую славу имели выращиваемые здесь арбузы.Переименования и "расчленение"В XIX веке Таврическая губерния пережила "внутренние" изменения: например, был образован Ялтинский уезд, а Мелитопольский разделен на две части, из которого выкроили Бердянский.По размерам Таврида считалась средней губернией, хотя площадь ее была больше, например, Швейцарии, Дании, Голландии. Приросла она и населением, к началу века здесь уже жили больше миллиона человек, из которых почти 71% были русскими.После начала Первой мировой войны губерния пережила первый топонимический стресс: с карты убирали немецкие названия. Цюрихтальская волость в Феодосийском уезде, например, стала Святогорской.Точка в существовании губернии была поставлена в ноябре 1917 года, когда Украина приняла документ, где перечислялись ее территориальные притязания. Материковые уезды Тавриды были ею аннексированы.О границах вспомнил... Гитлер, когда занимался планированием обустройства оккупированных территорий. В рейхкомиссариат Украину включался Генеральный округ Крым. И границы его полностью совпадали с царской Таврической губернией.Чем закончились фашистские планы, всем известно.Но чуть позже еще раз промелькнул образ прежней Тавриды. В 1945 году освобождавшая Крым Отдельная Приморская Армия была переформатирована в Таврический военный округ. Он чуть выходил за прежние "губернские" границы, захватывая Заднепровье Херсонской области и земли за Бердянском Запорожской. Но в 50-х годах это военное образование тоже ушло в небытие.
https://crimea.ria.ru/20210419/Prisoedinenie-Kryma-k-Rossii-Ekaterinoy-Velikoy_-1114265870.html
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Наталья Дремова
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крым, история, екатерина ii, россия, авторы, таврическая губерния, сергей ефимов, кубань, херсонская область, запорожская область
От Кубани до берегов Днепра: 240 лет Таврической губернии

Манифест о Тавриде: как менялись границы и жизнь губернии с ХVII по ХХ век

07:28 19.04.2023
 
© Выставка Центрального музея Тавриды.Так выглядел Мелитополь в начале ХХ века
Так выглядел Мелитополь в начале ХХ века
© Выставка Центрального музея Тавриды.
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Наталья Дремова
Все материалы
Крым надо было забирать. Или хотя бы, как писал отвечавший за внешнюю политику светлейший князь Александр Безбородко, "помышлять о присвоении сего полуострова". В конце 18 века чуть больше десятилетия он для Российской империи был тем самым чемоданом без ручки, который и нести тяжело, и бросить невозможно.
С одной стороны, полуостров уже был взят войсками князя Долгорукого. И в 1772 году крымский хан стал главой независимого государства под российским протекторатом.
С другой стороны, оставалось духовное влияние Турции на хана и крымчан. С третьей, Россия ухитрилась подвести под Крым самую настоящую экономическую мину. Российские дипломаты подтолкнули последнего крымского правителя Шагин-Гирей к решению о... выселении с полуострова всех христиан. А именно они — ремесленники, торговцы, финансисты - пополняли ханскую казну. Россия при этом получила население для добытых в последних завоеваниях безлюдных земель Северного Причерноморья.
Решительный шаг императрица Екатерина II сделала 19 апреля 1783 года, подписав высочайший манифест "О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу". Десять месяцев спустя последовал второй указ: об образовании Таврической области, которую потом предстояло возвести в ранг губернии.
Справка
В Таврическую область вошел не только Крым, но части современных Херсонской и Запорожской областей, а также Кубани. Состояла она из семи уездов: Симферопольского, Левкопольского (Левкополем сначала назвали Старый Крым с прилегающей территорией), Евпаторийского, Перекопского, Днепровского, Мелитопольского, Фанагорийского (на Тамани).
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Памятник Екатерине II в Симферополе

Заселение Крыма

Бедой всей Таврической области, а больше всего — Крыма, было малолюдье. Более 31 тысячи христиан покинули полуостров незадолго до его официального вхождения в состав Российской империи. А потом прошло несколько волн эмиграции крымских татар в Турцию. Людей на весь полуостров насчитывалось всего около 170 тысяч.
"Рецепт" от нехватки населения выбрали такой: раздавать земли помещикам. А там пусть у них голова болит, как обустраивать хозяйство, откуда везти жителей. В первые пятнадцать лет существования Таврической области было роздано почти 300 тысяч десятин. Среди крупнейших землевладельцев — князь Потемкин, академик Паллас, граф Воронцов, состоявший на службе императрицы адмирал русского флота принц Нассау-Зиген. Землю в Крыму получил и полковник Иосиф Дерибас — тот самый, что считается основателем Одессы.
Помещики везли своих крепостных. Но и вольные крестьяне получили право переселяться на новые земли. И потекли за лучшей жизнью уроженцы из Полтавской, Черниговской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской и других губерний.
В феврале 1787 года началась практика если не принудительного, то очень настойчивого наделения землей... чиновников. Им предлагалось взять пустые участки, а также сады, которые находятся в казенной собственности. Логика такая: в эту собственность придется вкладывать свои деньги, а также платить пошлину государству.
В число переселенцев входили отставные солдаты. Интересно, что женам рекрутов, которым предстояло служить в Таврической области, повелевалось императорским указом также выезжать на новые земли, ближе к мужьям. И там обустраивать хозяйство.
В начале ХIХ века "зеленый свет" получили иностранцы: им выделяли по 50-65 десятин земли на семью, давали правительственную ссуду и освобождали от налогов на десять лет. Уже к 1841 году только в Феодосийском и Симферопольском уездах насчитывалось десять колоний из болгар, греков, немцев. Переезжали в Тавриду швейцарцы, сербы, евреи, чехи.
© Выставка Центрального музея Тавриды.Карта Таврической губернии
Карта Таврической губернии
© Выставка Центрального музея Тавриды.
Карта Таврической губернии
Кстати
- В Таврическую губернию разрешалось переселяться старообрядцам. Они организовали общины в Бердянске, а также в Днепровском уезде. В начале 40-х гг. XIX века старообрядцы обосновались на Керченском полуострове, основав деревню Мама Русская.
- Православным священникам, оказавшимся "за штатом" — то есть не получившим места, предписывалось также отправляться на поселение в Таврическую губернию.

Инвестиции в регион: поднять экономику

И два с лишним века тому назад в мудрых головах власть имущих зарождались бизнес-проекты, благодаря которым экономика должна была расцвести. Основой хозяйства Тавриды были овцеводство и добыча соли.
Потенциально доходным должно было стать производство зерновых — ржи, овса, ячменя, проса. Начались опыты с сеянием пшеницы, но увяли вместе со всходами: без полива нежные заграничные сорта расти отказывались.
Австрийский принц Шарль-Жозеф де Линь, один из спутников Екатерины II в ее путешествии по Тавриде, ставку собирался делать на человеческие ресурсы. Для начала получил большой кусок земли на ЮБК, в районе Партенита и Никиты. Затем решил поселить там ценных работников. По его указу, в Англии начали вербовать... каторжников и вывезенных из британских колоний чернокожих. Но принцу, с подачи российских дипломатов и государственных мужей, "дали по рукам". И проект не состоялся.
"Граф Парма... отправляется ныне в область Таврическую для учреждения там шелковых заводов, — писал в оном из своих ордеров князь Григорий Потемкин. — Рекомендую о преподании ему нужных способов к произведению сего полезного дела".
Граф выдвинулся на место со специалистами: мастером по разведению шелковичных червей, "мастерицей сырой шелк разматывать", садовником, пивоваром, подмастерьями. Получил подъемные — и растворился где-то на просторах губернии. Оставил о себе недобрую славу, трижды засветившись в краже денег. Причем даже не казенных, а из кошельков обывателей.
Портрет Екатерины II Алексеевны представлен на выставке Храбрейшим из храбрых, посвященной 250-летию учреждения военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия, в Выставочном зале федеральных архивов в Москве - РИА Новости, 1920, 19.04.2021
19 апреля 2021, 08:59
Присоединение Крыма к России Екатериной II: как это было
Английский офицер Гендерсон выхлопотал себе кусок земли и дом по собственному проекту. Обещал развивать сыроварни. Жалованье получал исправно, но сыру с него получилось столько же, сколько с козла молока.
Ничем завершились опыты по выращиванию в Крыму кунжута, апельсинов и лимонов.
В 1791 году Керченский полуостров исследовала экспедиция под руководством капитана Клобукова. Прошли слухи о наличии тут больших запасов "горючего масла". Итогом изысканий стали несколько кувшинов с сырой нефтью. Малое количество выходящего самотеком "черного золота" поставило крест на идее использовать его для отопления.
Это интересно
- "Золотыми" отраслями губернии со временем стали виноградарство, садоводство, грязелечение (Евпатория, Саки, Ногайск Бердянского уезда).
- До революции отрасль шелководства в губернии сформировалась, но к концу XIX века находилась в упадке. Казенная плантация со школой шелководства оставалась у Симферополя, частные существовали в двух волостях Бердянского, а также в Симферопольском и Феодосийском уездах.
© Выставка Центрального музея Тавриды.Курорт в Бердянском уезде, конец XIX века
Курорт в Бердянском уезде, конец XIX века
© Выставка Центрального музея Тавриды.
Курорт в Бердянском уезде, конец XIX века

Назло маме упразднить Тавриду

Император Павел I, принявший правление после смерти Екатерины Великой, Таврическую область приговорил к... уничтожению. Он повелел перекроить административное деление: создать Новороссийскую губернию, в которую вошел Крым и часть земель Северной Таврии. Из них сформировали Симферопольский и Перекопский уезды.
"В этой реформе, пожалуй, было больше личного, чем государственного, — считает заместитель директора Центрального музея Тавриды Сергей Ефимов. — Павел I очень ревниво относился к свершениям своей матери, поэтому и поспешил "исправить" намеченный курс. Больших практических изменений новое административное деление не повлекло. Во-первых, просуществовало недолго; во-вторых, все-таки малонаселенность территории не отвечала нормативам, которые были приняты в государстве".
Императору Павлу Симферополь обязан низведением до статуса уездного города и переименованием в Ак-Мечеть. Севастополю же присвоили название Ахтияр, по имени бухты, на берегах которой он был построен. Фанагорийский уезд был отнесен к Ростовскому, и в будущем часть Кубани уже в Тавриду не вернулась.
Следующий император, Александр I, из Новороссии в 1802 году выкроил три губернии, в том числе Таврическую. Городам вернули прежние имена.
Факты:
- В губернии были сформированы градоначальства: Феодосийское, Керчь-Еникальское. Севастополь являлся военной крепостью и военным портом, он подчинялся командующему ЧФ. Самое молодое градоначальство, Ялтинское, появилось в 1914 году. Выделить его решили из-за фактического статуса "царского курорта".
- Переселенцев в Мелитопольский уезд привлекала главная земледельческая достопримечательность: "шоколадный чернозем" на юге.
- Главный город Днепровского уезда — Алешки, славился рыбной ловлей и огородничеством, громкую славу имели выращиваемые здесь арбузы.

Переименования и "расчленение"

В XIX веке Таврическая губерния пережила "внутренние" изменения: например, был образован Ялтинский уезд, а Мелитопольский разделен на две части, из которого выкроили Бердянский.
© Выставка Центрального музея Тавриды.Гербы городов Таврической губернии.
Гербы городов Таврической губернии.
© Выставка Центрального музея Тавриды.
Гербы городов Таврической губернии.
По размерам Таврида считалась средней губернией, хотя площадь ее была больше, например, Швейцарии, Дании, Голландии. Приросла она и населением, к началу века здесь уже жили больше миллиона человек, из которых почти 71% были русскими.
После начала Первой мировой войны губерния пережила первый топонимический стресс: с карты убирали немецкие названия. Цюрихтальская волость в Феодосийском уезде, например, стала Святогорской.
Точка в существовании губернии была поставлена в ноябре 1917 года, когда Украина приняла документ, где перечислялись ее территориальные притязания. Материковые уезды Тавриды были ею аннексированы.
"Когда в 1920 году Красная Армия заняла Крым, озвучивалась необходимость вернуться к границам Республики Таврида, — рассказал Сергей Ефимов. — Даже был издан декрет ВЦИК и Совнаркома с указанием, что северные границы Крымской АССР подлежат дальнейшему согласованию с ВЦИК Украины. Но этот намек Украина проигнорировала. В 1923-м осталось безответным предложение руководства Крымской АССР о присоединении десяти волостей, примыкающих к Сивашу. Весь советский период тема Таврической губернии в учебниках просто замалчивалась".
О границах вспомнил... Гитлер, когда занимался планированием обустройства оккупированных территорий. В рейхкомиссариат Украину включался Генеральный округ Крым. И границы его полностью совпадали с царской Таврической губернией.
Чем закончились фашистские планы, всем известно.
Но чуть позже еще раз промелькнул образ прежней Тавриды. В 1945 году освобождавшая Крым Отдельная Приморская Армия была переформатирована в Таврический военный округ. Он чуть выходил за прежние "губернские" границы, захватывая Заднепровье Херсонской области и земли за Бердянском Запорожской. Но в 50-х годах это военное образование тоже ушло в небытие.
Князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический - РИА Новости, 1920, 16.03.2016
16 марта 2016, 08:37
Потемкин и Крым: исторические хроникиГосударственный деятель, светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический. О его вкладе в развитие Крыма, Севастополя, российского флота - в справке РИА Новости (Крым).
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымИсторияЕкатерина IIРоссияАвторыТаврическая губернияСергей ЕфимовКубаньХерсонская областьЗапорожская область
 
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