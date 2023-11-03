https://crimea.ria.ru/20231103/ssha-peredayut-kievu-voennuyu-pomosch-na-425-mln-dollarov-chto-voshlo-v-paket-1132561179.html

США передают Киеву военную помощь на 425 млн долларов: что вошло в пакет

США передают Киеву военную помощь на 425 млн долларов: что вошло в пакет - РИА Новости Крым, 03.11.2023

США передают Киеву военную помощь на 425 млн долларов: что вошло в пакет

Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов, в который вошли в том числе снаряды для реактивных РИА Новости Крым, 03.11.2023

2023-11-03T20:02

2023-11-03T20:02

2023-11-03T19:59

украина

сша

поставки западного оружия украине

новости

пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на общую сумму 425 миллионов долларов, в который вошли в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS и систем ПВО NASAMS. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.В новый пакет вошли боеприпасы для ракетных систем противовоздушной обороны NASAMS, снаряды для РСЗО HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты трубного базирования с оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW).Кроме того, Киев получит очередную партию противотанковых комплексов Javelin и AT-4, более трех миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат, противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore, 12 грузовиков, теплую одежду, а также боеприпасы с лазерным наведением для борьбы с беспилотниками.Как уточнили в Пентагоне, вооружение и оборудование на 125 млн долларов изымается со складов министерства обороны. Остальные 300 млн по программе USAI – средства, на которые Вашингтон закупает необходимую продукцию у предприятий американского ОПК для Украины.При этом данная сумма в 300 млн долларов "исчерпывает оставшиеся средства USAI, доступные в настоящее время для поддержки Украины", констатировали в ведомстве.Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на 14,3 миллиарда долларов. Украина в данном документе не была упомянута.Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс запрос на выделение 106 млрд долларов, из которых 61,4 млрд планируется направить на военную поддержку Украины, 14,4 млрд – на военную помощь Израилю, 13,6 млрд – на защиту южной границы США и 7,4 млрд – на поддержку США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.Однако новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон дал понять, что запросы на помощь Украине и Израилю следует рассматривать раздельно. На фоне этого несколько видных республиканцев в обеих палатах конгресса за последнее время неоднократно высказались против продолжения финансирования Киева.Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что в случае сокращения западной военной помощи Киев будет пытаться "заморозить" конфликт на несколько лет, отказавшись от своих территориальных претензий к России в отношении новых регионов и Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Военная помощь США Украине: с чем останется Киев этой зимойНовый пакет американской военной помощи для Украины: что в него войдетЗапрос Байдена о помощи Украине и Израилю рискует провалиться в Сенате

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сша, поставки западного оружия украине, новости, пентагон