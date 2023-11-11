https://crimea.ria.ru/20231111/zakharova-otsenila-zayavlenie-borrelya-es-ofitsialno-zaschital-pobedu-rossii-1132731682.html

Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?

Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России? - РИА Новости Крым, 11.11.2023

Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила два высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможной победе Киева в украинском... РИА Новости Крым, 11.11.2023

2023-11-11T17:22

2023-11-11T17:22

2023-11-11T17:22

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила два высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможной победе Киева в украинском конфликте с разницей в полтора года.В субботу Боррель на конгрессе Партии европейских социалистов заявил, что у Европы "много проблем" и признал, что у Украины нет перспектив победы над Россией в ближайшем будущем.В начале октября Боррель признал, что Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании. В ответ президент Владимир Путин похвалил западных политиков, в том числе и Борреля, за их призыв решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя. Российский лидер отметил, что это "правильная трансформация", но этого мало.В ноябре замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.При этом помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему поставки самолетов F-16 не помогут ЗеленскомуНе можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признаниеПолитолог об откровениях Залужного: пауки в банке поедают друг друга

https://crimea.ria.ru/20231005/glava-evrodiplomatii-borrel-soobschil-plokhuyu-novost-dlya-ukrainy-1131874624.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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