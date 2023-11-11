Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?
Захарова сравнила заявления Борреля о победе Украины над Россией с разницей в полтора года
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила два высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможной победе Киева в украинском конфликте с разницей в полтора года.
В субботу Боррель на конгрессе Партии европейских социалистов заявил, что у Европы "много проблем" и признал, что у Украины нет перспектив победы над Россией в ближайшем будущем.
"Апрель 2022, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" - уточнила она.
В начале октября Боррель признал, что Европейский Союз не в состоянии компенсировать Украине ту помощь, которую она получала от США до подписания закона о временном финансировании.
В ответ президент Владимир Путин похвалил западных политиков, в том числе и Борреля, за их призыв решать конфликт на Украине путем переговоров с Россией, а не ударов по ней на поле боя. Российский лидер отметил, что это "правильная трансформация", но этого мало.
В ноябре замгенсека альянса Мирча Доанэ заявил, что мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но организация продолжит оказывать киевскому режиму поддержку.
При этом помощник главы американского Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки заявила, что правительство США исчерпало средства для продолжения прямой бюджетной поддержки Украины. По ее словам, без утверждения дополнительного финансирования транши гуманитарной помощи в Киев могут полностью прекратиться.
5 октября, 13:46Глава евродипломатии Боррель сообщил плохую новость для Украины
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