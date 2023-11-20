https://crimea.ria.ru/20231120/ukraina-prevratilas-v-nischuyu-vymirayuschuyu-territoriyu--mid-rf-1132914693.html

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ

В результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T15:20

2023-11-20T15:20

2023-11-20T15:20

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана".По словам дипломата, начавшиеся в ноябре 2013 года антиправительственные выступления "стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня". Эти массовые беспорядки в Киеве были "хорошо срежиссированными и проплаченными извне с целью свержения законной власти", подчеркнула она.Она отметила, что для Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. По словам дипломата, в стране "свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура, царят правовой беспредел и беззаконие, на полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия".Результатом репрессий со стороны киевского режима и восьмилетней гражданской войны против Донбасса привели к тому, что жители шести из 27 регионов Украины (Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) приняли решение о вхождении в состав России.Захарова констатировала, что братский России украинский народ "оказался в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима" и "вынужден жить при тирании"."Но такова плата за пресловутый "европейский выбор", за которым скрывался хладнокровный расчет Запада превратить Украину в русофобское агрессивное националистическое государство, использовать ее в качестве орудия в экзистенциальной борьбе с Россией ценою жизни сотен тысяч украинских граждан и сломанных судеб миллионов людей", - заключила представитель МИД РФ.Как происходил "евромайдан"21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции. Они выразили недовольство тем, что правительство страны приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Первоначально акции протеста протекали спокойно. Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на площади Независимости значительно увеличилось. Толпа протестующих попыталась прорваться к зданию кабмина. Активистов поддерживали лидеры оппозиции – Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Петр Порошенко и другие.В ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих. Правоохранители задержали 35 человек. Всех их впоследствии отпустили. Однако митингующие уже стали требовать отставки правительства и президента. К протестующим присоединились радикальные неонацистские организации.19 января в центре Киева очередное собрание оппозиции переросло в столкновения радикалов с правоохранителями. Протестующие попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки силовиков были госпитализированы.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.Позже появилась информация о первых жертвах. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией от огнестрельных ранений.18 февраля произошли наиболее масштабные столкновения митингующих и правоохранителей. По данным МВД, в результате беспорядков погибли, по меньшей мере, 80 человек. Пострадали около 800 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНе можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, украина, в мире, общество