https://crimea.ria.ru/20231120/ukraina-prevratilas-v-nischuyu-vymirayuschuyu-territoriyu--mid-rf-1132914693.html
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ
В результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T15:20
2023-11-20T15:20
2023-11-20T15:20
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана".По словам дипломата, начавшиеся в ноябре 2013 года антиправительственные выступления "стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня". Эти массовые беспорядки в Киеве были "хорошо срежиссированными и проплаченными извне с целью свержения законной власти", подчеркнула она.Она отметила, что для Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. По словам дипломата, в стране "свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура, царят правовой беспредел и беззаконие, на полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия".Результатом репрессий со стороны киевского режима и восьмилетней гражданской войны против Донбасса привели к тому, что жители шести из 27 регионов Украины (Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) приняли решение о вхождении в состав России.Захарова констатировала, что братский России украинский народ "оказался в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима" и "вынужден жить при тирании"."Но такова плата за пресловутый "европейский выбор", за которым скрывался хладнокровный расчет Запада превратить Украину в русофобское агрессивное националистическое государство, использовать ее в качестве орудия в экзистенциальной борьбе с Россией ценою жизни сотен тысяч украинских граждан и сломанных судеб миллионов людей", - заключила представитель МИД РФ.Как происходил "евромайдан"21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции. Они выразили недовольство тем, что правительство страны приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Первоначально акции протеста протекали спокойно. Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на площади Независимости значительно увеличилось. Толпа протестующих попыталась прорваться к зданию кабмина. Активистов поддерживали лидеры оппозиции – Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Петр Порошенко и другие.В ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих. Правоохранители задержали 35 человек. Всех их впоследствии отпустили. Однако митингующие уже стали требовать отставки правительства и президента. К протестующим присоединились радикальные неонацистские организации.19 января в центре Киева очередное собрание оппозиции переросло в столкновения радикалов с правоохранителями. Протестующие попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки силовиков были госпитализированы.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.Позже появилась информация о первых жертвах. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией от огнестрельных ранений.18 февраля произошли наиболее масштабные столкновения митингующих и правоохранителей. По данным МВД, в результате беспорядков погибли, по меньшей мере, 80 человек. Пострадали около 800 человек.21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова оценила заявление Борреля: ЕС официально засчитал победу России?Зеленский просит деньги на оружие в кредит: согласится ли ЗападНе можем удовлетворить Украину: в НАТО сделали откровенное признание
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, политика, украина, в мире, общество
Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – МИД РФ
В результате "евромайдана" Украина превратилась в нищую вымирающую территорию – Захарова
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В результате государственного переворота 2014 года Украина превратилась в нищую вымирающую территорию, утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии в связи с 10-летием начала украинского "евромайдана".
По словам дипломата, начавшиеся в ноябре 2013 года антиправительственные выступления "стали отправной точкой и одновременно точкой невозврата той катастрофы, которую мы наблюдаем на Украине сегодня". Эти массовые беспорядки в Киеве были "хорошо срежиссированными и проплаченными извне с целью свержения законной власти", подчеркнула она.
"Сегодня уместно задать вопрос, что именно дал Украине "евромайдан", сбылась ли ее "голубая" мечта об интеграции в "европейскую семью". Ответ очевиден. Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселенной республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую вымирающую территорию. Страна утратила государственную самостоятельность и находится на содержании западных колонизаторов, которые определяют ее внутреннюю и внешнюю политику", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что для Украины стали нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому принципам. По словам дипломата, в стране "свирепствует погрязшая в коррупции неонацистская диктатура, царят правовой беспредел и беззаконие, на полную мощь работает тоталитарная репрессивная машина по подавлению инакомыслия".
Результатом репрессий со стороны киевского режима и восьмилетней гражданской войны против Донбасса привели к тому, что жители шести из 27 регионов Украины (Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) приняли решение о вхождении в состав России.
Захарова констатировала, что братский России украинский народ "оказался в заложниках у англосаксов и обслуживающего их интересы киевского режима" и "вынужден жить при тирании".
"Но такова плата за пресловутый "европейский выбор", за которым скрывался хладнокровный расчет Запада превратить Украину в русофобское агрессивное националистическое государство, использовать ее в качестве орудия в экзистенциальной борьбе с Россией ценою жизни сотен тысяч украинских граждан и сломанных судеб миллионов людей", - заключила представитель МИД РФ.
Как происходил "евромайдан"
21 ноября 2013 года на Украине начались акции протеста сторонников евроинтеграции. Они выразили недовольство тем, что правительство страны приостановило подготовку к подписанию соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Первоначально акции протеста протекали спокойно. Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на площади Независимости значительно увеличилось. Толпа протестующих попыталась прорваться к зданию кабмина. Активистов поддерживали лидеры оппозиции – Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Виталий Кличко, Петр Порошенко и другие.
В ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих. Правоохранители задержали 35 человек. Всех их впоследствии отпустили. Однако митингующие уже стали требовать отставки правительства и президента. К протестующим присоединились радикальные неонацистские организации.
19 января в центре Киева очередное собрание оппозиции переросло в столкновения радикалов с правоохранителями. Протестующие попытались прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охранявших порядок вокруг правительственного квартала, забрасывали спецназ коктейлями Молотова. Десятки силовиков были госпитализированы.
Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.
Позже появилась информация о первых жертвах. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией от огнестрельных ранений.
18 февраля произошли наиболее масштабные столкновения митингующих и правоохранителей. По данным МВД, в результате беспорядков погибли, по меньшей мере, 80 человек. Пострадали около 800 человек.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.
Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
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