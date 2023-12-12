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С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова

С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова - РИА Новости Крым, 12.12.2023

С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова

Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала СВО составил 113 миллиардов долларов, и эта преступная схема по выводу денег не может работать... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T17:27

2023-12-12T17:27

2023-12-12T17:30

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министерство иностранных дел рф (мид рф)

владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала СВО составил 113 миллиардов долларов, и эта преступная схема по выводу денег не может работать бесконечно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она отметила, что, как следует из официальных заявлений Вашингтона, одна половина от этой суммы пошла на военные нужны, а другая – на поддержку правительства и экономики Украины.По словам Захаровой, уже весь мир знает, что финансирование киевского режима – "настоящая преступная схема по выводу денег", "которая практически была легализована администрацией Байдена". Но и она "не может работать бесконечно, убийство мирных граждан Вашингтону уже больше не по карману".Кроме того, она напомнила, что 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении 175 млн долларов на военную помощь ВСУ. В очередной пакет войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, систем "Хаймерс".По словам Захаровой, Блинкен, убеждая американских налогоплательщиков в целесообразности помогать режиму Зеленского, заявил, что "90% выделенных Киеву средств были инвестированы внутри США на развитие американского ВПК и стали стимулом для американской экономики". А также сказал "что помощь Украине – выигрышная для всех ситуаций, поэтому необходимо это продолжить". Сейчас США "пытаются изыскать средства, чтобы поддержать на плаву своих киевских подопечных", сказала Захарова.По мнению официального представителя МИД России, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной – МедведевХамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены ЗеленскогоМожет быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву

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мария захарова, новости, сша, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине