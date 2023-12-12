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С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова
С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова - РИА Новости Крым, 12.12.2023
С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова
Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала СВО составил 113 миллиардов долларов, и эта преступная схема по выводу денег не может работать... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T17:27
2023-12-12T17:30
мария захарова
новости
сша
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф)
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала СВО составил 113 миллиардов долларов, и эта преступная схема по выводу денег не может работать бесконечно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.При этом она отметила, что, как следует из официальных заявлений Вашингтона, одна половина от этой суммы пошла на военные нужны, а другая – на поддержку правительства и экономики Украины.По словам Захаровой, уже весь мир знает, что финансирование киевского режима – "настоящая преступная схема по выводу денег", "которая практически была легализована администрацией Байдена". Но и она "не может работать бесконечно, убийство мирных граждан Вашингтону уже больше не по карману".Кроме того, она напомнила, что 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении 175 млн долларов на военную помощь ВСУ. В очередной пакет войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, систем "Хаймерс".По словам Захаровой, Блинкен, убеждая американских налогоплательщиков в целесообразности помогать режиму Зеленского, заявил, что "90% выделенных Киеву средств были инвестированы внутри США на развитие американского ВПК и стали стимулом для американской экономики". А также сказал "что помощь Украине – выигрышная для всех ситуаций, поэтому необходимо это продолжить". Сейчас США "пытаются изыскать средства, чтобы поддержать на плаву своих киевских подопечных", сказала Захарова.По мнению официального представителя МИД России, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Байден шантажирует Конгресс Украиной – МедведевХамство и несбывшиеся обещания: названы причины замены ЗеленскогоМожет быть поздно: эксперты оценили отказ сената США помогать Киеву
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мария захарова, новости, сша, украина, министерство иностранных дел рф (мид рф), владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине
С начала СВО Вашингтон передал Киеву 113 миллиардов долларов – Захарова

Захарова: с начала СВО Вашингтон профинансировал Киев на сумму в 113 миллиардов долларов

17:27 12.12.2023 (обновлено: 17:30 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона с начала СВО составил 113 миллиардов долларов, и эта преступная схема по выводу денег не может работать бесконечно. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всего с начала СВО общий объем финансирования Киева со стороны Вашингтона составил 113 миллиардов долларов", – сказала Захарова.

При этом она отметила, что, как следует из официальных заявлений Вашингтона, одна половина от этой суммы пошла на военные нужны, а другая – на поддержку правительства и экономики Украины.
По словам Захаровой, уже весь мир знает, что финансирование киевского режима – "настоящая преступная схема по выводу денег", "которая практически была легализована администрацией Байдена". Но и она "не может работать бесконечно, убийство мирных граждан Вашингтону уже больше не по карману".

"Так, 10 декабря глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью американскому телеканалу CBS заявила, что в США остался примерно один миллиард долларов на пополнение собственных запасов вооружения и боеприпасов", – пояснила официальный представитель МИД России.

Кроме того, она напомнила, что 6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о выделении 175 млн долларов на военную помощь ВСУ. В очередной пакет войдут боеприпасы для систем ПВО, артиллерии, систем "Хаймерс".
По словам Захаровой, Блинкен, убеждая американских налогоплательщиков в целесообразности помогать режиму Зеленского, заявил, что "90% выделенных Киеву средств были инвестированы внутри США на развитие американского ВПК и стали стимулом для американской экономики". А также сказал "что помощь Украине – выигрышная для всех ситуаций, поэтому необходимо это продолжить". Сейчас США "пытаются изыскать средства, чтобы поддержать на плаву своих киевских подопечных", сказала Захарова.
По мнению официального представителя МИД России, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон "шаромыжничать с протянутой рукой" и уговаривать своих хозяев не прекращать финансирование киевского режима.
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Мария ЗахароваНовостиСШАУкраинаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Владимир Зеленский (президент Украины)Поставки западного оружия Украине
 
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