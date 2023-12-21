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Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана
Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана
Москва не объявляла войну Киеву и не проводила всеобщую мобилизацию, то что происходит на Украине - специальная военная операция России. Об этом в четверг на... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T20:29
2023-12-21T20:27
виктор орбан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Москва не объявляла войну Киеву и не проводила всеобщую мобилизацию, то что происходит на Украине - специальная военная операция России. Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.При этом, по его мнению, Украина ведет "полноценную войну" и конкретных решений по содержанию переговоров пока нет, и это угрожает всей Европе. "Европе угрожает опасность, что если она не начнет переговоры, то в конце концов русские будут договариваться с американцами через голову Европы", - считает Орбан.Ранее Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро. Также премьер Орбан считает переговоры о вступлении Украины в Евросоюз "ужасной ошибкой" и убежден, что "отнять" Крым у России – это нереалистичный план. Читайте также на РИА Новости Крым:В Европе будут отлавливать украинцев для мобилизации – экспертЗеленский сделал заявление о переговорах с РоссиейВ Кремле оценили идею ЕС ввести миротворцев НАТО на Украину
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виктор орбан, венгрия, украина, россия, новости сво, в мире, сша, европа, политика, безопасность, новости
Россия не объявляла войну Украине - заявление Орбана

Орбан: Россия не ведет войну на Украине

20:29 21.12.2023
 
© AFP 2023 / ALEX HALADAПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Москва не объявляла войну Киеву и не проводила всеобщую мобилизацию, то что происходит на Украине - специальная военная операция России. Об этом в четверг на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине. Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", - цитирует венгерского премьера РИА Новости.
При этом, по его мнению, Украина ведет "полноценную войну" и конкретных решений по содержанию переговоров пока нет, и это угрожает всей Европе.
"Европе угрожает опасность, что если она не начнет переговоры, то в конце концов русские будут договариваться с американцами через голову Европы", - считает Орбан.
Ранее Венгрия заблокировала помощь ЕС Украине на 50 млн евро. Также премьер Орбан считает переговоры о вступлении Украины в Евросоюз "ужасной ошибкой" и убежден, что "отнять" Крым у России – это нереалистичный план.
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