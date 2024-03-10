https://crimea.ria.ru/20240310/nam-ne-stoilo-lezt-na-ukrainu-bayden-pereputal-nazvaniya-stran-1135530269.html

"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран

"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран - РИА Новости Крым, 10.03.2024

"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран

Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. РИА Новости Крым, 10.03.2024

2024-03-10T11:20

2024-03-10T11:20

2024-03-10T11:20

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.*запрещенная в РФ международная террористическая группировкаЧитайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт

https://crimea.ria.ru/20240222/znachit-ya-byl-prav-putin-otvetil-na-slova-baydena-1135163885.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, украина, политика, ирак, афганистан