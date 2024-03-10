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"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран - РИА Новости Крым, 10.03.2024
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"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран - РИА Новости Крым, 10.03.2024
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T11:20
2024-03-10T11:20
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.*запрещенная в РФ международная террористическая группировкаЧитайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
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джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, украина, политика, ирак, афганистан
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран

Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком

11:20 10.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
"Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден в интервью MSNBC.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
*запрещенная в РФ международная террористическая группировка
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Джозеф Байден, президент США (Joseph Biden)СШАНовостиВ миреУкраинаПолитикаИракАфганистан
 
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