https://crimea.ria.ru/20240310/nam-ne-stoilo-lezt-na-ukrainu-bayden-pereputal-nazvaniya-stran-1135530269.html
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран - РИА Новости Крым, 10.03.2024
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. РИА Новости Крым, 10.03.2024
2024-03-10T11:20
2024-03-10T11:20
2024-03-10T11:20
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
сша
новости
в мире
украина
политика
ирак
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2106:1184_1920x0_80_0_0_e497e8118a64b00516dcf623d2eb9728.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.*запрещенная в РФ международная террористическая группировкаЧитайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности США"Дед на поводке": Байден спел песню "Я русский" в новогоднем клипе RTБайден находится на пороге провального президентского срока – эксперт
https://crimea.ria.ru/20240222/znachit-ya-byl-prav-putin-otvetil-na-slova-baydena-1135163885.html
сша
украина
ирак
афганистан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123962747_0:0:2028:1521_1920x0_80_0_0_74157404e4f65819d8516231c34569cd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, новости, в мире, украина, политика, ирак, афганистан
"Нам не стоило лезть на Украину": Байден перепутал названия стран
Байден перепутал Украину с Афганистаном и Ираком
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.
"Америка допустила ошибку. Мы охотились за (экс-главарем запрещенной в РФ международной террористической группировки "Аль-Каида"* Усамой - ред.) бен Ладеном до тех пор, пока не убрали его. Но при этом нам не стоило лезть на Украину. То есть нам не стоило лезть в Ирак и Афганистан. В этом не было необходимости. Это породило лишь больше новых проблем", - сказал Байден в интервью MSNBC.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оговорки Байдена, заявившего, что он якобы общался на саммите "Большой семерки" (G7) с умершими лидерами Франции и Германии, не являются чем-то необычным.
Ранее Байден во второй раз за несколько дней перепутал имена европейских лидеров, заявив, что в 2021 году общался с бывшим канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. Перед этим американский лидер рассказал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, который ушел из жизни почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
*запрещенная в РФ международная террористическая группировка
Читайте также на РИА Новости Крым: