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Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии
Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии
При землетрясении в Японии больше 30 человек погибли, замерзнув, ожидая помощи. Такие данные со ссылкой на правоохранителей приводит телеканал NHK, пишет РИА... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T09:07
2024-01-31T09:19
землетрясение
новости
стихия
в мире
япония
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. При землетрясении в Японии больше 30 человек погибли, замерзнув, ожидая помощи. Такие данные со ссылкой на правоохранителей приводит телеканал NHK, пишет РИА Новости.Накануне сообщалось, что при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии погибли 238 человек. В это число были включены и те, чья смерть косвенно связана с этим стихийным бедствием. Таких сейчас 16 человек. Из 222 человека, погибших непосредственно при землетрясении, 92 человека (41%) умерли от компрессионной травмы, задохнулись 49 человек (22%), от переохлаждения и замерзания погибли 32 человека (14%).Есть предположение, что люди замерли насмерть, ожидая помощи. В районе Ното в это время года морозно.Серия мощных землетрясений случилась на полуострове Ното 1 января 2024 года. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за мощных толчков была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года – угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.При землетрясении погибли 238 человек. Больше 14,5 тыс человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Свыше 40 тысяч домов разрушены. Без водоснабжения в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Кроме того, утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определяют силу землетрясений – инфографикаСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымРазрушительное землетрясение ожидается в Турции – эксперт
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землетрясение, новости, стихия, в мире, япония
Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии

В японской Исикаве больше 30 человек погибли из-за мороза при ожидании помощи

09:07 31.01.2024 (обновлено: 09:19 31.01.2024)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия землетрясения в Японии
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. При землетрясении в Японии больше 30 человек погибли, замерзнув, ожидая помощи. Такие данные со ссылкой на правоохранителей приводит телеканал NHK, пишет РИА Новости.
Накануне сообщалось, что при землетрясении в районе Ното префектуры Исикава в Японии погибли 238 человек. В это число были включены и те, чья смерть косвенно связана с этим стихийным бедствием. Таких сейчас 16 человек. Из 222 человека, погибших непосредственно при землетрясении, 92 человека (41%) умерли от компрессионной травмы, задохнулись 49 человек (22%), от переохлаждения и замерзания погибли 32 человека (14%).
Есть предположение, что люди замерли насмерть, ожидая помощи. В районе Ното в это время года морозно.
Серия мощных землетрясений случилась на полуострове Ното 1 января 2024 года. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Из-за мощных толчков была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны, а затем для некоторых районов впервые с 2011 года – угроза большого цунами. По данным сейсмологов, землетрясение стало самым мощным для этого региона с 1885 года, когда начали вести соответствующую статистику.
При землетрясении погибли 238 человек. Больше 14,5 тыс человек по-прежнему живут в эвакуационных пунктах. Свыше 40 тысяч домов разрушены. Без водоснабжения в префектуре Исикава остаются около 40 тысяч домохозяйств.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Кроме того, утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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