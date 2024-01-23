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Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших
Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших
Число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44. Об этом со ссылкой на минздрав Казахстана сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T08:19
2024-01-23T08:23
землетрясение
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сейсмология
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44. Об этом со ссылкой на минздрав Казахстана сообщает РИА Новости. Уточняется, что пострадавшие доставлены в стационары города, троим потребовалась госпитализация, еще 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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землетрясение, казахстан, в мире, сейсмология, новости, происшествия, общество
Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших

Число пострадавших от землетрясения в Алма-Ате возросло до 44

08:19 23.01.2024 (обновлено: 08:23 23.01.2024)
 
© t.me/sputnikKZЗемлетрясение в Казахстане. Жители Алма-Аты вышли ночью на улицы
Землетрясение в Казахстане. Жители Алма-Аты вышли ночью на улицы
© t.me/sputnikKZ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44. Об этом со ссылкой на минздрав Казахстана сообщает РИА Новости.
"В Алма-Ате за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести - ушибы головы, защемления, растяжения конечностей", – говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в стационары города, троим потребовалась госпитализация, еще 31 человек отправлен на амбулаторное лечение.
Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.
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