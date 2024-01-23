https://crimea.ria.ru/20240123/zemletryasenie-v-kazakhstane-vyroslo-chislo-postradavshikh-1134390863.html

Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших

Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Землетрясение в Казахстане: выросло число пострадавших

Число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44. Об этом со ссылкой на минздрав Казахстана сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T08:19

2024-01-23T08:19

2024-01-23T08:23

землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44. Об этом со ссылкой на минздрав Казахстана сообщает РИА Новости. Уточняется, что пострадавшие доставлены в стационары города, троим потребовалась госпитализация, еще 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

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казахстан

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение, казахстан, в мире, сейсмология, новости, происшествия, общество