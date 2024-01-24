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Новые землетрясения в Китае – что известно

Новые землетрясения в Китае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024

Новые землетрясения в Китае – что известно

Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных. РИА Новости Крым, 24.01.2024

2024-01-24T08:15

2024-01-24T08:15

2024-01-24T08:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных. Уточняется, что подземные толчки произошли около 22:35 мск. Сообщается, что через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения

китай

киргизия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, киргизия, землетрясение, новости, в мире, происшествия, инфографика