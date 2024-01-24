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Новые землетрясения в Китае – что известно
Новые землетрясения в Китае – что известно - РИА Новости Крым, 24.01.2024
Новые землетрясения в Китае – что известно
Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных. РИА Новости Крым, 24.01.2024
2024-01-24T08:15
2024-01-24T08:15
2024-01-24T08:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных. Уточняется, что подземные толчки произошли около 22:35 мск. Сообщается, что через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:110 человек погибли в результате серий землетрясений в ЯпонииСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуЭксперт назвал самые сейсмоопасные районы КрымаУченый назвал самое безопасное место в Крыму на случай землетрясения
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РИА Новости Крым
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китай, киргизия, землетрясение, новости, в мире, происшествия, инфографика
Новые землетрясения в Китае – что известно
В Китае произошло землетрясение магнитудой 5
08:15 24.01.2024 (обновлено: 08:22 24.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 5 произошло в Китае. Об этом сообщает Казахстанский национальный центр данных.
Уточняется, что подземные толчки произошли около 22:35 мск.
"Эпицентр землетрясения располагался в Китае в провинции Синьцзян. Магнитуда составила 5, энергетический класс – 11.3", – сказано в сообщении Института геофизических исследований Национального ядерного центра Казахстана.
Сообщается, что через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.
Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Накануне вечером землетрясение магнитудой 7 произошло
на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока
. Пострадали люди, есть разрушения.
Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.
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