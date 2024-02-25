На турецком курорте произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,9 произошло у турецкого курорта Кушадасы
22:33 25.02.2024 (обновлено: 22:59 25.02.2024)
© © Flickr/ Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
© © Flickr/ Matt Katzenberger
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в воскресенье в турецкой провинции Измир у курорта Кушадасы, информирует Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Об этом сообщает РИА Новости.
Толчок магнитудой 3,9 произошел около 20:09 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле курорта Кушадасы в Эгейском море на глубине порядка 7,7 километров.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около семи километров и оценили магнитуду в 3,7.
Утром в воскресенье стало известно о землетрясении магнитудой до 5,9 в Китае у границы с Киргизией.
В пятницу в Турции также были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бурса на расстоянии около 100 километров от Стамбула.
Третьего февраля землетрясение магнитудой 5,2 произошло на границе Киргизии и КНР. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7.
28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. 24 января на Кубани также произошло землетрясение. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.
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