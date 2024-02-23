https://crimea.ria.ru/20240223/zemletryasenie-proizoshlo-v-100-km-ot-stambula-1135175509.html

Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула

Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бурса на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T16:05

2024-02-23T16:05

2024-02-23T16:05

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землетрясение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в турецкой провинции Бурса на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в пятницу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Толчок магнитудой 4,1 произошел около 15.14 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал возле города Гемлик на глубине порядка 11 километров.В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около пяти километров.О разрушениях пока не сообщалось.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. Стамбул обеспечивает 35% ВВП страны, отметил он.В феврале 2023 года землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 привели к масштабным разрушениям и забрали жизни 50 тысяч человек.Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.В конце лета 2023 года ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что Турция стоит на пороге новых сильных землетрясений.28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.3 февраля стало известно о новом землетрясении на Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии Почему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20240213/turetskiy-kurort-ushel-pod-vodu-1134904004.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, стамбул, землетрясение, землетрясение в турции и сирии, сейсмология, происшествия, новости