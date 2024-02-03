https://crimea.ria.ru/20240203/novoe-zemletryasenie-na-granitse-kitaya-i-kirgizii--chto-izvestno-1134667134.html

Новое землетрясение на границе Китая и Киргизии – что известно

Новое землетрясение на границе Китая и Киргизии – что известно - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Новое землетрясение на границе Китая и Киргизии – что известно

Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии. РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T15:49

2024-02-03T15:49

2024-02-03T15:49

землетрясение

китай

киргизия

новости

в мире

стихия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Новое землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу на границе Киргизии и КНР, сообщает киргизский институт сейсмологии.По его данным, подземные толчки магнитудой 5,2 были зафиксированы в 14:36 (11:36 мск) в субботу. Эпицентр находился на территории Китая рядом с местом, где в январе произошло мощное землетрясение магнитудой 7. Колебания земной коры из-за географической близости ощущались и на территории Киргизии. В ближайших к эпицентру киргизских населенных пунктах Ыштык и Бедель интенсивность толчков составила от 3,5 до 3 баллов.Как сообщили в МЧС республики, жертв и пострадавших в результате подземных толчков на территории Киргизии нет, пишет РИА Новости.Неделю назад на границе Китая и Киргизии произошли два землетрясения за день. Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае.22 января землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане.23 числа землетрясение магнитудой 7,1 принесло разрушения на северо-запад Китая, пострадали шесть человек. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Жители Алма-Аты также ощутили толчки, после за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести.Вечером 24 числа землетрясение повторилось в китайской провинции Синьцзян. Через час их ощутили в Киргизии, сила составила 4,3. Неспокойно было и на Кубани, где магнитуда толчков составила 4. Они ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.26 января на границе Киргизии и Китая снова трясло с силой 5,6 баллов.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в ЯпонииЗемлетрясение в Таджикистане - что известноКитай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе

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киргизия

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землетрясение, китай, киргизия, новости, в мире, стихия, происшествия