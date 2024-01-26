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Серия землетрясений произошла на границе Киргизии и Китая - РИА Новости Крым, 26.01.2024
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Серия землетрясений произошла на границе Киргизии и Китая
Серия землетрясений произошла на границе Киргизии и Китая - РИА Новости Крым, 26.01.2024
Серия землетрясений произошла на границе Киргизии и Китая
Серия подземных толчков магнитудой до 5,6 балла зафиксирована в пятницу на границе Киргизии и Китая. Об этом со ссылкой на институт сейсмологии постсоветской... РИА Новости Крым, 26.01.2024
2024-01-26T13:52
2024-01-26T13:54
землетрясение
киргизия
китай
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сейсмология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Серия подземных толчков магнитудой до 5,6 балла зафиксирована в пятницу на границе Киргизии и Китая. Об этом со ссылкой на институт сейсмологии постсоветской республики пишет РИА Новости.По данным сейсмологов, самый мощный толчок магнитудой 5,6 балла произошел в 2:01 (23:01 мск). После этого были зафиксированы афтершоки магнитудой от 4 до 5. Колебания земной коры длились до 14:17 (11:17 мск).Эпицентр землетрясений находился в Китае, но отголоски дошли до Киргизии - там интенсивность колебаний земной коры составила от 2,5 до 4,5 баллов.В среду в 29 км к юго-западу от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.Читайте также на РИА Новости Крым:Как определяют силу землетрясений - инфографикаЗемлетрясение в Казахстане: выросло число пострадавшихЗемлетрясение произошло в Крыму - что известно
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землетрясение, киргизия, китай, стихия, сейсмология, общество, в мире, происшествия, новости
Серия землетрясений произошла на границе Киргизии и Китая

Серия землетрясений магнитудой до 5,6 произошла в пятницу на границе Киргизии и Китая

13:52 26.01.2024 (обновлено: 13:54 26.01.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Серия подземных толчков магнитудой до 5,6 балла зафиксирована в пятницу на границе Киргизии и Китая. Об этом со ссылкой на институт сейсмологии постсоветской республики пишет РИА Новости.
По данным сейсмологов, самый мощный толчок магнитудой 5,6 балла произошел в 2:01 (23:01 мск). После этого были зафиксированы афтершоки магнитудой от 4 до 5. Колебания земной коры длились до 14:17 (11:17 мск).
Эпицентр землетрясений находился в Китае, но отголоски дошли до Киргизии - там интенсивность колебаний земной коры составила от 2,5 до 4,5 баллов.
В среду в 29 км к юго-западу от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
Землетрясение магнитудой 5 было зарегистрировано в китайской провинции Синьцзян накануне вечером. Через час подземные толчки ощутили в Киргизии, сила их составила 4,3, энергетический класс - 9,3.
Утром во вторник сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщила о новых толчках на границе Киргизии и Китая. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,3 находился на глубине пяти километров. Жители Алма-Аты ощутили толчки силой два балла.
Днем ранее землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии. Подземные толчки ощущались в Казахстане и Узбекистане. На северо-западе Китая за несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Пострадали люди, есть разрушения.
Во вторник, 23 января число обратившихся за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате возросло до 44.
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