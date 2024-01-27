https://crimea.ria.ru/20240127/kitay-i-kirgiziyu-snova-tryaset-novye-zemletryaseniya-na-granitse-1134503239.html

Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе

Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе - РИА Новости Крым, 27.01.2024

Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе

На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии. РИА Новости Крым, 27.01.2024

2024-01-27T17:11

2024-01-27T17:11

2024-01-27T17:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. На границе Китая и Киргизии произошло землетрясение магнитудой 5,5, такие данные приводит киргизский институт сейсмологии.По данным института, подземные толчки магнитудой 5,5 произошли в 15.03 (12.03 мск). Перед этим, в 6.37 (3.37 мск) в этом районе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,5. Сейсмологи выявили, что эпицентр подземных толчков находился в Китае.22 января землетрясение магнитудой 7 зафиксировано на границе Китая и Киргизии, подземные толчки интенсивностью до 4 баллов ощущались и в Узбекистане. 23 числа землетрясение магнитудой 7,1 принесло разрушения на северо-запад Китая, пострадали шесть человек. За несколько часов сейсмологи зафиксировали 43 афтершока. Жители Алма-Аты на этой неделе также ощутили толчки, после за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм легкой и средней степени тяжести. Вечером 24 числа землетрясение повторилось в китайской провинции Синьцзян. Через час их ощутили в Киргизии, сила составила 4,3. Неспокойно в четверг было и на Кубани, где магнитуда толчков составила 4. Они ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. 26 января на границе Киргизии и Китая снова трясло с силой 5,6 баллов.

https://crimea.ria.ru/20240123/kak-opredelyayut-silu-zemletryaseniy---infografika-1134413296.html

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китай, киргизия, новости, в мире, землетрясение, стихия, сейсмология