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Землетрясение в Таджикистане - что известно

Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024

Землетрясение в Таджикистане - что известно

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане вечером во вторник, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 30.01.2024

2024-01-30T20:31

2024-01-30T20:31

2024-01-30T20:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане вечером во вторник, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным ученых, подземные толчки произошли в 20.45 по местному времени. Их очаг залегал на глубине 60 км, в 93 километрах к западу-северо-западу от населенного пункта Мургаба, с 11-тысячным населением, и в 218 километрах к юго-юго-востоку от 200-тысячного города Оша, расположенного в Кыргызстане.К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.Накануне подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксированы на Кубани. Также Краснодарский край трясло 24 января - толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. 17 января подземные толчки магнитудой 3,7 фиксировали у берегов Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе Как определяют силу землетрясений - инфографика

таджикистан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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