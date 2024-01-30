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Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
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Землетрясение в Таджикистане - что известно
Землетрясение в Таджикистане - что известно - РИА Новости Крым, 30.01.2024
Землетрясение в Таджикистане - что известно
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане вечером во вторник, сообщает Европейский сейсмологический центр. РИА Новости Крым, 30.01.2024
2024-01-30T20:31
2024-01-30T20:31
землетрясение
землетрясение в таджикистане
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане вечером во вторник, сообщает Европейский сейсмологический центр. По данным ученых, подземные толчки произошли в 20.45 по местному времени. Их очаг залегал на глубине 60 км, в 93 километрах к западу-северо-западу от населенного пункта Мургаба, с 11-тысячным населением, и в 218 километрах к юго-юго-востоку от 200-тысячного города Оша, расположенного в Кыргызстане.К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.Накануне подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксированы на Кубани. Также Краснодарский край трясло 24 января - толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. 17 января подземные толчки магнитудой 3,7 фиксировали у берегов Крымского полуострова. Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал самые сейсмоопасные районы Крыма Китай и Киргизию снова трясет: новые землетрясения на границе Как определяют силу землетрясений - инфографика
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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землетрясение, землетрясение в таджикистане, таджикистан, в мире, новости, сейсмология
Землетрясение в Таджикистане - что известно

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в Таджикистане

20:31 30.01.2024
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв - РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Таджикистане вечером во вторник, сообщает Европейский сейсмологический центр.
По данным ученых, подземные толчки произошли в 20.45 по местному времени. Их очаг залегал на глубине 60 км, в 93 километрах к западу-северо-западу от населенного пункта Мургаба, с 11-тысячным населением, и в 218 километрах к юго-юго-востоку от 200-тысячного города Оша, расположенного в Кыргызстане.
К этому времени о пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксированы на Кубани. Также Краснодарский край трясло 24 января - толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске. 17 января подземные толчки магнитудой 3,7 фиксировали у берегов Крымского полуострова.
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ЗемлетрясениеЗемлетрясение в ТаджикистанеТаджикистанВ миреНовостиСейсмология
 
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