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8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог - РИА Новости Крым, 05.02.2024
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8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог - РИА Новости Крым, 05.02.2024
8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог
Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад на Южном берегу, в Ялте, может повториться, однако оно не будет... РИА Новости Крым, 05.02.2024
2024-02-05T20:02
2024-02-05T20:29
землетрясение в крыму
землетрясение
сейсмология
европейский средиземноморский сейсмологический центр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад на Южном берегу, в Ялте, может повториться, однако оно не будет таким разрушительным, как те, что сотрясают Турцию. Чем это объясняется, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.По словам Бессмертного, повторения 8-бального землетрясения на Южном берегу Крыма, подобного тому, которое сотрясло Ялту в 1927 году, исключать не следует.При этом он подчеркнул, что многие неспециалисты часто путают такие понятия, как магнитуда землетрясения и его сила, из-за чего сравнивают толчки в Турции, в частности в феврале 2023 года, и в Крыму, делая неверные выводы.И добавил, что это очень сильное землетрясение, когда меняется уже рельеф поверхности земли, возникают трещины непосредственно на земле. "У нас же в Крыму в 1927 году была магнитуда 6,5. А по баллам – 8, это когда разрушается строительная инфраструктура, происходит деформация зданий и сооружений , но без изменения рельефа", - говорит Бессмертный.Соответственно, такой разрушительной силы землетрясения с большими жертвами, как в Турции, в Крыму, даже если землетрясение столетней давности повторится, не будет, считает он.Это связано с тем, что Крым располагается на периферии Анатолийской плиты, которая принимает на себя основную угрозу, добавил Бессмертный.Он отметил, что землетрясение в 8 баллов возможно только на Южном берегу Крыма – на севере, западе и в центральной части полуострова можно ждать лишь небольших толчков – до 4 баллов, которые ощущают преимущественно приборы, но не люди.В феврале 2023 года землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 привели к масштабным разрушениям и забрали жизни 50 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.В конце лета 2023 года ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что Турция стоит на пороге новых сильных землетрясений. 28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.3 февраля стало известно о новом землетрясении на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии Почему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым
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землетрясение в крыму, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, турция, кубань, мнения, андрей бессмертный
8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог

8-балльное землетрясение в Крыму может повториться и не будет разрушительным – сейсмолог

20:02 05.02.2024 (обновлено: 20:29 05.02.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад на Южном берегу, в Ялте, может повториться, однако оно не будет таким разрушительным, как те, что сотрясают Турцию. Чем это объясняется, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.
По словам Бессмертного, повторения 8-бального землетрясения на Южном берегу Крыма, подобного тому, которое сотрясло Ялту в 1927 году, исключать не следует.
"8 баллов – это вполне реальное землетрясение, которое у нас было и безусловно может повториться, опасность такая есть", – сказал эксперт.
При этом он подчеркнул, что многие неспециалисты часто путают такие понятия, как магнитуда землетрясения и его сила, из-за чего сравнивают толчки в Турции, в частности в феврале 2023 года, и в Крыму, делая неверные выводы.

"Есть понятие магнитуды землетрясения – это коэффициент, указывающий на его энергию в очаге. А есть понятие силы, интенсивности землетрясения, которую мы ощущаем на земной поверхности уже в зависимости от удаленности, и она определяется баллами. Так вот в Турции была магнитуда 7,5 – 7,8. А по баллам оно было 10,5 – 11, по разным оценкам", – объяснил эксперт.

И добавил, что это очень сильное землетрясение, когда меняется уже рельеф поверхности земли, возникают трещины непосредственно на земле.
"У нас же в Крыму в 1927 году была магнитуда 6,5. А по баллам – 8, это когда разрушается строительная инфраструктура, происходит деформация зданий и сооружений , но без изменения рельефа", - говорит Бессмертный.
Соответственно, такой разрушительной силы землетрясения с большими жертвами, как в Турции, в Крыму, даже если землетрясение столетней давности повторится, не будет, считает он.
"Это не повод для радости, но таков факт: чем чаще землетрясения в Турции, тем меньше вероятности, что они будут у нас", – отметил ученый.
Это связано с тем, что Крым располагается на периферии Анатолийской плиты, которая принимает на себя основную угрозу, добавил Бессмертный.
"Под угрозой Средиземноморье, Греция, Италия, не только Турция. Потом Альпийская складчатость, ее основная ось, где формируются очаги землетрясений, на юго-востоке Кавказа возвращается на нашу линию, если в пространстве посмотреть. То есть мы на краешке остаемся. Поэтому той интенсивности, которая возникает в той же Турции, у нас не будет", – заключил эксперт.
Он отметил, что землетрясение в 8 баллов возможно только на Южном берегу Крыма – на севере, западе и в центральной части полуострова можно ждать лишь небольших толчков – до 4 баллов, которые ощущают преимущественно приборы, но не люди.
Характеристика землетрясений
В феврале 2023 года землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 привели к масштабным разрушениям и забрали жизни 50 тысяч человек.
Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.
В конце лета 2023 года ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что Турция стоит на пороге новых сильных землетрясений.
28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.
24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.
17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.
3 февраля стало известно о новом землетрясении на Кубани.
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