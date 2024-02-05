https://crimea.ria.ru/20240205/8-ballnoe-zemletryasenie-v-krymu-mozhet-povtoritsya--seysmolog-1134706913.html

8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог

8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог - РИА Новости Крым, 05.02.2024

8-балльное землетрясение в Крыму может повториться – сейсмолог

Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад на Южном берегу, в Ялте, может повториться, однако оно не будет... РИА Новости Крым, 05.02.2024

2024-02-05T20:02

2024-02-05T20:02

2024-02-05T20:29

землетрясение в крыму

землетрясение

сейсмология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Землетрясение в Крыму интенсивностью 8 баллов, подобное тому, которое было почти 100 лет назад на Южном берегу, в Ялте, может повториться, однако оно не будет таким разрушительным, как те, что сотрясают Турцию. Чем это объясняется, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник научного отдела "Крымского регионального центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства" Андрей Бессмертный.По словам Бессмертного, повторения 8-бального землетрясения на Южном берегу Крыма, подобного тому, которое сотрясло Ялту в 1927 году, исключать не следует.При этом он подчеркнул, что многие неспециалисты часто путают такие понятия, как магнитуда землетрясения и его сила, из-за чего сравнивают толчки в Турции, в частности в феврале 2023 года, и в Крыму, делая неверные выводы.И добавил, что это очень сильное землетрясение, когда меняется уже рельеф поверхности земли, возникают трещины непосредственно на земле. "У нас же в Крыму в 1927 году была магнитуда 6,5. А по баллам – 8, это когда разрушается строительная инфраструктура, происходит деформация зданий и сооружений , но без изменения рельефа", - говорит Бессмертный.Соответственно, такой разрушительной силы землетрясения с большими жертвами, как в Турции, в Крыму, даже если землетрясение столетней давности повторится, не будет, считает он.Это связано с тем, что Крым располагается на периферии Анатолийской плиты, которая принимает на себя основную угрозу, добавил Бессмертный.Он отметил, что землетрясение в 8 баллов возможно только на Южном берегу Крыма – на севере, западе и в центральной части полуострова можно ждать лишь небольших толчков – до 4 баллов, которые ощущают преимущественно приборы, но не люди.В феврале 2023 года землетрясения в Турции магнитудой 7,7 и 7,6 привели к масштабным разрушениям и забрали жизни 50 тысяч человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии.В конце лета 2023 года ведущий турецкий сейсмолог Наджи Герюр предупредил, что Турция стоит на пороге новых сильных землетрясений. 28 января подземные толчки магнитудой 3,7 были зафиксированы в Краснодарском крае. Очаг залегал на территории Республики Адыгея, в 76 км от 144-тысячного Майкопа.24 января на Кубани произошло землетрясение магнитудой 4. Толчки ощущались в Северском районе, Краснодаре, Горячем Ключе и Новороссийске.17 января подземные толчки магнитудой 3,7 были фиксировали у берегов Крымского полуострова.3 февраля стало известно о новом землетрясении на Кубани. Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 30 человек замерзли при землетрясении в Японии Почему ученые не могут предсказать землетрясения Самые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости Крым

https://crimea.ria.ru/20230911/istoriya-krymskikh-zemletryaseniy-poluostrov-na-linii-razloma-1131328190.html

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кубань

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землетрясение в крыму, землетрясение, сейсмология, европейский средиземноморский сейсмологический центр, турция, кубань, мнения, андрей бессмертный