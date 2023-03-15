Рейтинг@Mail.ru
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230315/v-morskom-kollezhe-sevastopolya-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-geroyu-svo-1127551517.html
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T11:52
2023-03-15T11:55
севастополь
общество
чф рф (черноморский флот российской федерации)
сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127551182_0:0:1078:606_1920x0_80_0_0_5a0e429ac01eabd6735a4686eca674a4.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации &gt;&gt;Доску открыли под звуки оркестра штаба Черноморского флота на центральном фасаде здания коллежа, перед которым по традиции прошла рота почетного караула ЧФ. Участие в мероприятии приняли представители флота и городских властей, руководство колледжа, студенты и педагоги.Егор Толмачев закончил Морской колледж в 2021 году, после чего поступил на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. О гибели матросов с БДК "Новочеркасск" в марте 2022 года сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Егору было 19 лет.Указом президента России от 5 апреля 2022 года матрос Толмачев награжден Орденом мужества посмертно.Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что на Аллее Героев в Севастополе установят бюсты героям СВО.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/0f/1127551182_175:0:1032:643_1920x0_80_0_0_826cd2aa2863999cc491257ae4167a0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), сво, новости крыма
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО

В Морском колледже в Севастополе открыли памятную доску участнику СВО матросу Толмачеву

11:52 15.03.2023 (обновлено: 11:55 15.03.2023)
 
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУ
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"Состоялось торжественное открытие памятной доски военнослужащему большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" матросу Егору Толмачеву, который погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач... на Мариупольском направлении", – сообщили в ведомстве.
В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации >>
Доску открыли под звуки оркестра штаба Черноморского флота на центральном фасаде здания коллежа, перед которым по традиции прошла рота почетного караула ЧФ. Участие в мероприятии приняли представители флота и городских властей, руководство колледжа, студенты и педагоги.
Егор Толмачев закончил Морской колледж в 2021 году, после чего поступил на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. О гибели матросов с БДК "Новочеркасск" в марте 2022 года сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Егору было 19 лет.
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУ
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
Указом президента России от 5 апреля 2022 года матрос Толмачев награжден Орденом мужества посмертно.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что на Аллее Героев в Севастополе установят бюсты героям СВО.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО
В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации
В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО
 
СевастопольОбществоЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17В Джанкойском районе открыт памятный знак в честь героя СВО
15:06В Керчи на ходу загорелся автобус
14:58Киев получит истребители сразу от нескольких стран – кабмин Польши
14:47Раненный при теракте в Брянске 10-летний Федор выписан из больницы 0:13
14:21Над Запорожской областью сбит украинский Ми-8
14:07Российские военные разбили еще почти 600 боевиков ВСУ – ход спецоперации
13:55Белгородская область второй раз за сутки под обстрелом ВСУ – что известно
13:44Дело о взрыве газа в доме: в Чите суд вынес приговор двум фигурантам
13:32Смерть из-за дождя: наводнения в Турции унесли жизни пяти человек
13:12Готовил теракт в Херсоне на 9 Мая: украинец признал вину в суде
13:05Стало известно о состоянии Александра Розенбаума
12:57Что случилось со "Жнецом": эксперт объяснил инцидент над Черным морем
12:35Земельная афера на 3 млн рублей – суд в Крыму вынес приговор
12:19Аксенов оценил качество уборки дорог в Крыму
11:52В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
11:34Россиян будут бесплатно обучать для трудоустройства в оборонной сфере
11:21Паромы, погода и ограничения: как работает Керченская переправа
11:03Страшное ДТП с грузовиком на Кубани: один человек погиб и двое в больнице
10:56COVID в Крыму и Севастополе – сводка по заболевшим и умершим
10:45Сибирская язва в Чувашии – заразились два человека
Лента новостейМолния