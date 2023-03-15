В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО
В Морском колледже в Севастополе открыли памятную доску участнику СВО матросу Толмачеву
11:52 15.03.2023 (обновлено: 11:55 15.03.2023)
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУ
СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"Состоялось торжественное открытие памятной доски военнослужащему большого десантного корабля (БДК) "Новочеркасск" матросу Егору Толмачеву, который погиб, спасая своих сослуживцев, при выполнении боевых задач... на Мариупольском направлении", – сообщили в ведомстве.
Доску открыли под звуки оркестра штаба Черноморского флота на центральном фасаде здания коллежа, перед которым по традиции прошла рота почетного караула ЧФ. Участие в мероприятии приняли представители флота и городских властей, руководство колледжа, студенты и педагоги.
Егор Толмачев закончил Морской колледж в 2021 году, после чего поступил на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. О гибели матросов с БДК "Новочеркасск" в марте 2022 года сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Егору было 19 лет.
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУВ Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
© Фото предоставлено пресс-службой СевГУ
В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО Егору Толмачеву
Указом президента России от 5 апреля 2022 года матрос Толмачев награжден Орденом мужества посмертно.
Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что на Аллее Героев в Севастополе установят бюсты героям СВО.
До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.
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