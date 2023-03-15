https://crimea.ria.ru/20230315/v-morskom-kollezhe-sevastopolya-otkryli-pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-geroyu-svo-1127551517.html

В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО

В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО - РИА Новости Крым, 15.03.2023

В Морском коллеже Севастополя открыли памятную доску погибшему герою СВО

На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T11:52

2023-03-15T11:52

2023-03-15T11:55

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СЕВАСТОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. На фасаде Морского колледжа Севастопольского госуниверситета появилась памятная доска выпускнику учебного заведения, погибшему в зоне специальной военной операции на Мариупольском направлении. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.В Крыму 13 улиц носят имена погибших участников спецоперации >>Доску открыли под звуки оркестра штаба Черноморского флота на центральном фасаде здания коллежа, перед которым по традиции прошла рота почетного караула ЧФ. Участие в мероприятии приняли представители флота и городских властей, руководство колледжа, студенты и педагоги.Егор Толмачев закончил Морской колледж в 2021 году, после чего поступил на контрактную службу в Вооруженные силы РФ. О гибели матросов с БДК "Новочеркасск" в марте 2022 года сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Егору было 19 лет.Указом президента России от 5 апреля 2022 года матрос Толмачев награжден Орденом мужества посмертно.Ранее губернатор города Михаил Развожаев заявил, что на Аллее Героев в Севастополе установят бюсты героям СВО.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии открыли мемориальную доску в честь героя СВО В Евпатории автопробегом почтили память героя спецоперации В Крыму планируют увековечить память еще 20 погибших героев СВО

севастополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), сво, новости крыма