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От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ - РИА Новости Крым, 16.02.2023
От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ
Севастопольский Театр юного зрителя отмечает 35-летие. Корреспондент РИА Новости Крым побывал в гостях у юбиляра и узнал, что здесь думают о работе "в сложное... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T21:19
2023-02-16T21:19
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
севастопольский тюз
культура
общество
дети
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольский Театр юного зрителя отмечает 35-летие. Корреспондент РИА Новости Крым побывал в гостях у юбиляра и узнал, что здесь думают о работе "в сложное время", о репертуаре, который ставят не только для детей, каких перемен давно ждут и от чего ни за что не откажутся. Театр у моря– Саша! Оклик худрука резко остановил и эффектно, по-актерски, поднял брови молодому артисту, спешившему просквозить через зал к сцене, где рабочие возились с бутафорскими колоннами.– ?!– Назови наш вечерний репертуар.– С ходу?– Да. Перечисляй.– "Обломов", "Варшавская мелодия", "Последний срок", "Идиот", "Ася", "Олеся", "Вкус медной проволоки"...Александр Ревков – артист драмы, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института, в Севастопольском ТЮЗе третий год. Без пяти выпускником он приехал сюда на первый фестиваль дипломных спектаклей ведущих российских вузов и... остался."Ну, знаете, бархатный сезон: жара, зелень, море" – пошутит он. А потом расскажет, что на самом деле "остался очень удачно". Потому что попал туда, куда всегда рекомендовал ему и другим студентам мастер, говоря, что "самый лучший театр – тот, где вы нужны"."Я оказался нужен здесь, – улыбается Саша. – Появился в нужное время". И не он один. Театр обновляется, коллектив молодеет. Есть люди из Хабаровска, из новых регионов России, из Украины. Это и радует, и обязывает, говорит худрук.Баба-Яга станет Мышкиным "И не дай бог упасть в "тюзятину": вышел дяденька, переоделся в Ежика – и за него стыдно. Все должно быть всерьез, дети должны замирать. Это о дружбе, о вере, о крепости духа. О том, что, когда мы вместе, то сможем победить любое зло".Людмила Оршанская – худрук, режиссер, сценарист и многие годы бессменный директор театра рассказывает о Ежике так, будто он главный герой вообще всего репертуара, а не конкретной сказки, и один из самых популярных образов на все сезоны вперед.В каком-то смысле так и есть. Если говорить о честной игре как об образе. Ведь утром это Ежик, а вечером – Ассоль или Каштанка. Утренний Медведь в "Теремке" вечером станет Рогожиным из "Идиота". А Баба Яга, что носилась по сцене до обеда, ближе к сумеркам превратится в князя Мышкина. Такие метаморфозы.Все потому, что что Театр юного зрителя – это история не про детей, а про зрителя, по-разному юного душой. А это и подростки, и взрослые – все. "Адресуя детям, мы "провоцируем" детство в наших взрослых. В спектаклях есть посылы для них, и они их улавливают – юмор, разговор, у нас свой диалог", – говорит Оршанская.Кроме того, артисты должны расти, особенно молодежь, а значит, непременно нужен вечерний репертуар: "Все заканчивали театральную школу и хотят играть высокий репертуар, большие, значимые роли. А просто заниматься сказками – это убить артиста", – уверена она.Потому вечером на сцене – классика, много из школьной программы. Ее показывают "так, как подростки не прочитают и не поймут, а после спектакля непременно влюбятся", уверяет Оршанская. При этом на вечерние сеансы пускают даже маленьких: юмора ниже пояса нет, обсценной лексики тоже. Даже пикантные моменты можно показать изящно, и "зрители нам доверяют", не без гордости отмечает худрук. Акцент на отечественноеПомимо проверенной временем классики, в театре хотят открывать новых авторов, делая акцент на отечественное – к этому обязывает исторический момент.Говорить стараются "об общечеловеческих проблемах, понятных всем", заставляя думать. На сцену вывели спектакль "Вкус медной проволоки" по рассказам севастопольского писателя Черкашина – о детях войны, и "Бах, бах, бах" – пьесу, в которой война показана глазами животных.Но классика есть классика, зарубежная в том числе – от нее не откажутся, уподобляться настроениям ненавистников не станут. "Мы не будем никогда уничтожать наши любимые спектакли. Гауф, Джанни Родари, Андерсен, Шарль Перро... Ну как от них можно отказаться? Возможно, мы вернемся к "Стойкому оловянному солдатику" и к "Ромео и Джульетте", с которых начинали. Это мировая классика, которую мы обязательно будем на нашей сцене предлагать", – сказала худрук. Из Севастополя в новые регионы России"Когда мы вошли в Россию, внимание к театру стало другое, стали получать субсидии, участвовать в федеральных программах и престижных фестивалях, гастролировать и принимать на своей площадке коллективы", – говорит Оршанская.В репертуаре сейчас более 40 спектаклей. Среди них и работы приглашенных режиссеров, в том числе молодого главрежа Тверского театра юного зрителя Ивана Пачина. С его "Каштанкой" по Чехову севастопольцы победили в Москве на V Большом детском фестивале (БДФ) в спецноминации "Театр – школе" в 2022 году. В мае эту постановку повезут в Петрозаводск.А Пачина снова ждут в конце февраля – будет ставить "Грозу" Островского. Он уже приезжал "прощупывать материал на труппе" в начале года, но распределения ролей еще не было. Премьера запланирована на апрель, к 200-летию со дня рождения автора пьесы.Прорабатывают и вопрос гастролей, в том числе в новых регионах России. Директор театра Андрей Маймусов сообщил о готовности ехать уже в нынешнем году. Ждут и к себе гостей.Обитель культурыТЮЗ отсчитывает историю от 1988 года, когда актер Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского Виктор Оршанский создал театральную студию.Начали с репетиций на этаже, арендованном у "Водоканала", перемещались в дом культуры, скитались по частным квартирам и оседали на Большой Морской – одной из центральных улиц, где обосновались в подвале.В 1992-м театр-студия на Большой морской стала бюджетным учреждением – городским, для детей и юношества. Здание бывшего кинотеатра "Мир" предоставили ему "временно".С тех пор "как только юбилейная дата – приходят известные взрослые люди и говорят, что обязательно построят театру новое здание", вспоминает заведующая музыкальной частью театра Ирина Кузнецова, она из старожилов.Еще пять лет назад в управлении культуры заявляли о скором старте проектно-изыскательских работ. Но пока еще ничего не поменялось. По-прежнему есть две гримерки за экраном, а над ними, "вторым этажом – костюмы". Сцена, правда, разрослась в четыре раза. Сделали и ремонт."Решение о строительстве принято. Ну мы ждем", – сказала Кузнецова.Где работают артистыТеатр обрастал людьми, традициями, менял юридические формы, переименовывался, но оставался верен своей основной аудитории – детям и молодежи, говорит она. Начинавшие актеры-аматоры все получили профобразование, а следующее поколение буквально выросло в студии, открытой при театре.Выходцы из ТЮЗа работают и в других театрах Севастополя, и в Москве, и Санкт-Петербурге, и дальше по стране. Особенный город – Старый Оскол. С 2000-го здесь существует театр-побратим Севастопольского ТЮЗа: после нескольких лет гастролей и работы "на два города, чтобы пережить 90-е", туда переехала большая часть его труппы."Миллениум был самым сложным периодом в нашей истории", – вспоминают в театре. Но сегодня, в свои 35, не хотят много говорить о прошлом: слишком много планов. Главный – не изменить себе, говорит Оршанская."Мы театр, а это место объединения. Независимо от национальных, политических и религиозных взглядов театр должен объединять людей прежде всего. Будем этому следовать".Читайте также на РИА Новости Крым:Режиссер из Мариуполя поставила на крымской сцене пьесу о любви Это странное слово "Тирлям": Театр детям и для детейВлюбить в книгу: в Севастополе при театре открывают необычный клуб
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, севастопольский тюз, культура, общество, дети
От подвала на подмостки: чем и для кого живет севастополький ТЮЗ

В Севастопольском ТЮЗе рассказали об "иностранном" репертуаре и русской классике на сцене

21:19 16.02.2023
 
© Фото: пресс-служба театраСпектакль СевТЮЗа "Каштанка"
Спектакль СевТЮЗа Каштанка
© Фото: пресс-служба театра
Читать в
Анна Петрова
Собственный корреспондент
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СЕВАСТОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольский Театр юного зрителя отмечает 35-летие. Корреспондент РИА Новости Крым побывал в гостях у юбиляра и узнал, что здесь думают о работе "в сложное время", о репертуаре, который ставят не только для детей, каких перемен давно ждут и от чего ни за что не откажутся.

Театр у моря

– Саша!
Оклик худрука резко остановил и эффектно, по-актерски, поднял брови молодому артисту, спешившему просквозить через зал к сцене, где рабочие возились с бутафорскими колоннами.
– ?!
– Назови наш вечерний репертуар.
– С ходу?
– Да. Перечисляй.
– "Обломов", "Варшавская мелодия", "Последний срок", "Идиот", "Ася", "Олеся", "Вкус медной проволоки"...
Александр Ревков – артист драмы, выпускник Екатеринбургского государственного театрального института, в Севастопольском ТЮЗе третий год. Без пяти выпускником он приехал сюда на первый фестиваль дипломных спектаклей ведущих российских вузов и... остался.
"Ну, знаете, бархатный сезон: жара, зелень, море" – пошутит он. А потом расскажет, что на самом деле "остался очень удачно". Потому что попал туда, куда всегда рекомендовал ему и другим студентам мастер, говоря, что "самый лучший театр – тот, где вы нужны".
"Я оказался нужен здесь, – улыбается Саша. – Появился в нужное время".
И не он один. Театр обновляется, коллектив молодеет. Есть люди из Хабаровска, из новых регионов России, из Украины. Это и радует, и обязывает, говорит худрук.
© РИА Новости КрымАртист драмы СевТЮЗа Александр Ревков
Артист драмы СевТЮЗа Александр Ревков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым
Артист драмы СевТЮЗа Александр Ревков

Баба-Яга станет Мышкиным

"И не дай бог упасть в "тюзятину": вышел дяденька, переоделся в Ежика – и за него стыдно. Все должно быть всерьез, дети должны замирать. Это о дружбе, о вере, о крепости духа. О том, что, когда мы вместе, то сможем победить любое зло".
Людмила Оршанская – худрук, режиссер, сценарист и многие годы бессменный директор театра рассказывает о Ежике так, будто он главный герой вообще всего репертуара, а не конкретной сказки, и один из самых популярных образов на все сезоны вперед.
В каком-то смысле так и есть. Если говорить о честной игре как об образе. Ведь утром это Ежик, а вечером – Ассоль или Каштанка. Утренний Медведь в "Теремке" вечером станет Рогожиным из "Идиота". А Баба Яга, что носилась по сцене до обеда, ближе к сумеркам превратится в князя Мышкина. Такие метаморфозы.
Все потому, что что Театр юного зрителя – это история не про детей, а про зрителя, по-разному юного душой. А это и подростки, и взрослые – все.
"Адресуя детям, мы "провоцируем" детство в наших взрослых. В спектаклях есть посылы для них, и они их улавливают – юмор, разговор, у нас свой диалог", – говорит Оршанская.
Кроме того, артисты должны расти, особенно молодежь, а значит, непременно нужен вечерний репертуар: "Все заканчивали театральную школу и хотят играть высокий репертуар, большие, значимые роли. А просто заниматься сказками – это убить артиста", – уверена она.
Потому вечером на сцене – классика, много из школьной программы. Ее показывают "так, как подростки не прочитают и не поймут, а после спектакля непременно влюбятся", уверяет Оршанская. При этом на вечерние сеансы пускают даже маленьких: юмора ниже пояса нет, обсценной лексики тоже. Даже пикантные моменты можно показать изящно, и "зрители нам доверяют", не без гордости отмечает худрук.
© РИА Новости КрымХудожественный руководитель СевТЮЗа Людмила Оршанская
Художественный руководитель СевТЮЗа Людмила Оршанская - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости Крым
Художественный руководитель СевТЮЗа Людмила Оршанская

Акцент на отечественное

Помимо проверенной временем классики, в театре хотят открывать новых авторов, делая акцент на отечественное – к этому обязывает исторический момент.
"Сейчас сложное время, когда весь мир недружественный отказался от нашего, отечественного, хочется сказать: ну и не надо – мы будем это наше, отечественное оберегать, сохранять и транслировать. И сейчас, конечно, есть акцент на свою литературу, драматургию, на тех авторов, которые не открыты. А это кладезь: много чего еще не вышло вообще на сцену и достойно того, чтобы мы об этом говорили", – говорит режиссер.
Говорить стараются "об общечеловеческих проблемах, понятных всем", заставляя думать. На сцену вывели спектакль "Вкус медной проволоки" по рассказам севастопольского писателя Черкашина – о детях войны, и "Бах, бах, бах" – пьесу, в которой война показана глазами животных.
Но классика есть классика, зарубежная в том числе – от нее не откажутся, уподобляться настроениям ненавистников не станут.
"Мы не будем никогда уничтожать наши любимые спектакли. Гауф, Джанни Родари, Андерсен, Шарль Перро... Ну как от них можно отказаться? Возможно, мы вернемся к "Стойкому оловянному солдатику" и к "Ромео и Джульетте", с которых начинали. Это мировая классика, которую мы обязательно будем на нашей сцене предлагать", – сказала худрук.
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Из Севастополя в новые регионы России

"Когда мы вошли в Россию, внимание к театру стало другое, стали получать субсидии, участвовать в федеральных программах и престижных фестивалях, гастролировать и принимать на своей площадке коллективы", – говорит Оршанская.
В репертуаре сейчас более 40 спектаклей. Среди них и работы приглашенных режиссеров, в том числе молодого главрежа Тверского театра юного зрителя Ивана Пачина. С его "Каштанкой" по Чехову севастопольцы победили в Москве на V Большом детском фестивале (БДФ) в спецноминации "Театр – школе" в 2022 году. В мае эту постановку повезут в Петрозаводск.
А Пачина снова ждут в конце февраля – будет ставить "Грозу" Островского. Он уже приезжал "прощупывать материал на труппе" в начале года, но распределения ролей еще не было. Премьера запланирована на апрель, к 200-летию со дня рождения автора пьесы.
Прорабатывают и вопрос гастролей, в том числе в новых регионах России. Директор театра Андрей Маймусов сообщил о готовности ехать уже в нынешнем году. Ждут и к себе гостей.
"В 2022-м, в марте, у нас выступал Донецкий театр кукол, в январе был Горловский театр кукол. Мы в плотном контакте, и они у нас будут впредь. А впереди ДРАМТ – Донецкий русский академический молодежный театр приезжает и будет участвовать в нашем фестивале "Сказочное королевство", – рассказал он.
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Обитель культуры

ТЮЗ отсчитывает историю от 1988 года, когда актер Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского Виктор Оршанский создал театральную студию.
Начали с репетиций на этаже, арендованном у "Водоканала", перемещались в дом культуры, скитались по частным квартирам и оседали на Большой Морской – одной из центральных улиц, где обосновались в подвале.
В 1992-м театр-студия на Большой морской стала бюджетным учреждением – городским, для детей и юношества. Здание бывшего кинотеатра "Мир" предоставили ему "временно".
С тех пор "как только юбилейная дата – приходят известные взрослые люди и говорят, что обязательно построят театру новое здание", вспоминает заведующая музыкальной частью театра Ирина Кузнецова, она из старожилов.
Еще пять лет назад в управлении культуры заявляли о скором старте проектно-изыскательских работ. Но пока еще ничего не поменялось. По-прежнему есть две гримерки за экраном, а над ними, "вторым этажом – костюмы". Сцена, правда, разрослась в четыре раза. Сделали и ремонт.
"Решение о строительстве принято. Ну мы ждем", – сказала Кузнецова.
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Где работают артисты

Театр обрастал людьми, традициями, менял юридические формы, переименовывался, но оставался верен своей основной аудитории – детям и молодежи, говорит она. Начинавшие актеры-аматоры все получили профобразование, а следующее поколение буквально выросло в студии, открытой при театре.
Выходцы из ТЮЗа работают и в других театрах Севастополя, и в Москве, и Санкт-Петербурге, и дальше по стране. Особенный город – Старый Оскол. С 2000-го здесь существует театр-побратим Севастопольского ТЮЗа: после нескольких лет гастролей и работы "на два города, чтобы пережить 90-е", туда переехала большая часть его труппы.
"Миллениум был самым сложным периодом в нашей истории", – вспоминают в театре. Но сегодня, в свои 35, не хотят много говорить о прошлом: слишком много планов. Главный – не изменить себе, говорит Оршанская.
"Мы театр, а это место объединения. Независимо от национальных, политических и религиозных взглядов театр должен объединять людей прежде всего. Будем этому следовать".
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