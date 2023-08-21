https://crimea.ria.ru/20230821/shkolnikov-budut-uchit-primenyat-bespilotniki-1130855613.html
Школьников будут учить применять беспилотники
Школьников будут учить применять беспилотники - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Школьников будут учить применять беспилотники
Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:03
2023-08-21T18:03
2023-08-21T18:03
новости
школа
образование в россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.Согласно информации в программе, школьники в 10-11 классах благодаря курсу должны “иметь представление о способах боевого применения" беспилотников, а также о том, как с их помощью вести разведку местности. Кроме того, в рамках темы про беспилотные летательные аппараты старшеклассники будут осваивать алгоритмы противодействия БПЛА и “выполнять практические действия по управлению БПЛА”.Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут поставлены 2,5 миллиона экземпляров новых книг и учебников для школьных и публичных библиотек. Кроме этого библиотеки в новых регионах везде, где есть техническая возможность, поручено подключить к профильным российским электронным серверам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораШахматы в школе: Карякин оценил инициативу
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РИА Новости Крым
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новости, школа, образование в россии, беспилотник (бпла, дрон)
Школьников будут учить применять беспилотники
Курс по обращению с БПЛА включили в школьную программу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.
Согласно информации в программе, школьники в 10-11 классах благодаря курсу должны “иметь представление о способах боевого применения" беспилотников, а также о том, как с их помощью вести разведку местности. Кроме того, в рамках темы про беспилотные летательные аппараты старшеклассники будут осваивать алгоритмы противодействия БПЛА и “выполнять практические действия по управлению БПЛА”.
Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут поставлены 2,5 миллиона экземпляров новых книг и учебников для школьных и публичных библиотек. Кроме этого библиотеки в новых регионах везде, где есть техническая возможность, поручено подключить к профильным российским электронным серверам.
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