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Школьников будут учить применять беспилотники - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Школьников будут учить применять беспилотники
Школьников будут учить применять беспилотники - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Школьников будут учить применять беспилотники
Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T18:03
2023-08-21T18:03
новости
школа
образование в россии
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.Согласно информации в программе, школьники в 10-11 классах благодаря курсу должны “иметь представление о способах боевого применения" беспилотников, а также о том, как с их помощью вести разведку местности. Кроме того, в рамках темы про беспилотные летательные аппараты старшеклассники будут осваивать алгоритмы противодействия БПЛА и “выполнять практические действия по управлению БПЛА”.Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут поставлены 2,5 миллиона экземпляров новых книг и учебников для школьных и публичных библиотек. Кроме этого библиотеки в новых регионах везде, где есть техническая возможность, поручено подключить к профильным российским электронным серверам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораШахматы в школе: Карякин оценил инициативу
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, школа, образование в россии, беспилотник (бпла, дрон)
Школьников будут учить применять беспилотники

Курс по обращению с БПЛА включили в школьную программу

18:03 21.08.2023
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.
Согласно информации в программе, школьники в 10-11 классах благодаря курсу должны “иметь представление о способах боевого применения" беспилотников, а также о том, как с их помощью вести разведку местности. Кроме того, в рамках темы про беспилотные летательные аппараты старшеклассники будут осваивать алгоритмы противодействия БПЛА и “выполнять практические действия по управлению БПЛА”.
Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут поставлены 2,5 миллиона экземпляров новых книг и учебников для школьных и публичных библиотек. Кроме этого библиотеки в новых регионах везде, где есть техническая возможность, поручено подключить к профильным российским электронным серверам.
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НовостиШколаОбразование в РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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