https://crimea.ria.ru/20230821/shkolnikov-budut-uchit-primenyat-bespilotniki-1130855613.html

Школьников будут учить применять беспилотники

Школьников будут учить применять беспилотники - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Школьников будут учить применять беспилотники

Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T18:03

2023-08-21T18:03

2023-08-21T18:03

новости

школа

образование в россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Российские старшеклассники будут осваивать азы боевого применения беспилотников в рамках курса начальной военной подготовки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рабочую программу курса.Согласно информации в программе, школьники в 10-11 классах благодаря курсу должны “иметь представление о способах боевого применения" беспилотников, а также о том, как с их помощью вести разведку местности. Кроме того, в рамках темы про беспилотные летательные аппараты старшеклассники будут осваивать алгоритмы противодействия БПЛА и “выполнять практические действия по управлению БПЛА”.Ранее сообщалось, что к началу нового учебного года в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области будут поставлены 2,5 миллиона экземпляров новых книг и учебников для школьных и публичных библиотек. Кроме этого библиотеки в новых регионах везде, где есть техническая возможность, поручено подключить к профильным российским электронным серверам.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаБуллинг в школе: как защитить ребенка и не вырастить агрессораШахматы в школе: Карякин оценил инициативу

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, школа, образование в россии, беспилотник (бпла, дрон)