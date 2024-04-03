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В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения
В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения - РИА Новости Крым, 03.04.2024
В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения
Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T12:35
2024-04-03T12:35
2024-04-03T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак.Один из авторов документа, член Комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Перминов, выразил уверенность в том, что принятие закона будет способствовать повышению уровня социальной защиты членов семей военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало прощеВ Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержкуВыплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии
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совет федерации, закон и право, новости, новости сво, соцзащита
В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения
В Совфеде поддержали законопроект о запрете увольнять вдов участников СВО
12:35 03.04.2024 (обновлено: 13:05 03.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.
Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак.
Один из авторов документа, член Комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Перминов, выразил уверенность в том, что принятие закона будет способствовать повышению уровня социальной защиты членов семей военнослужащих.
"Одобрение закона позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент", – отметил Дмитрий Перминов.
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