https://crimea.ria.ru/20240403/v-rossii-vdov-veteranov-boevykh-deystviy-zaschityat-ot-uvolneniya-1136253188.html

В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения

В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения - РИА Новости Крым, 03.04.2024

В России вдов ветеранов боевых действий защитят от увольнения

Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T12:35

2024-04-03T12:35

2024-04-03T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации поддержал законопроект о запрете для работодателей увольнять жен погибших участников СВО в течение года. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.Документом, в частности, вводится запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя с супругой или супругом ветеранов боевых действий в течение одного года с момента гибели последних. Исключение составляют случаи грубого нарушения трудовой дисциплины, ликвидация организации или ИП, а также повторное вступление в брак.Один из авторов документа, член Комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Перминов, выразил уверенность в том, что принятие закона будет способствовать повышению уровня социальной защиты членов семей военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало прощеВ Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержкуВыплата при гибели на СВО распространена на гражданский персонал армии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации, закон и право, новости, новости сво, соцзащита