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В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку

В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку

В Крыму запустили проект "Дети Героев". Тем, у кого отцы погибли на фронте, будут вручать медали в память об их подвиге и удостоверения, которые предоставят... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T12:17

2024-03-12T12:17

2024-03-12T12:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. В Крыму запустили проект "Дети Героев". Тем, у кого отцы погибли на фронте, будут вручать медали в память об их подвиге и удостоверения, которые предоставят льготы и поддержку от общественности и бизнеса. Дети из первых семи семей уже получили награды в торжественной обстановке в администрации Симферополя.Это своеобразная мера поддержки отдельных категорий детей военнослужащих, которая включает в себя, помимо внимания, льготы от различных предприятий множества отраслей. Среди тех предприятий, что уже подписали соглашение, субъекты туротрасли, медицинских услуг, развлекательные центры."Также проект предусматривает наставничество. Дети смогут получать личные советы от профессионалов, руководителей организаций, представителей власти. Они ответят на самые разные вопросы ребят и помогут им выбрать верную дорогу", - уточнил Пичугин.На такую общественную поддержку могут рассчитывать не только дети военнослужащих, погибших в ходе СВО, но и в ходе других конфликтов.Читайте также на РИА Новости Крым:Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой ГеническаКак крымские студенты помогают фронтуДети участников СВО из Крыма побывали в артековском "Городе мастеров"

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