https://crimea.ria.ru/20240125/kak-krymskie-studenty-pomogayut-frontu-1134436593.html

Как крымские студенты помогают фронту

Как крымские студенты помогают фронту - РИА Новости Крым, 25.01.2024

Как крымские студенты помогают фронту

Студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского собрали более пяти тонн макулатуры, а заработанные средства направили на помощь военным в... РИА Новости Крым, 25.01.2024

2024-01-25T07:45

2024-01-25T07:45

2024-01-25T07:45

кфу (крымский федеральный университет)

новости крыма

крым

ян каразан

сергей елькин

волонтеры крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв - РИА Новости Крым. Студенты Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского собрали более пяти тонн макулатуры, а заработанные средства направили на помощь военным в зоне спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Совета обучающихся КФУ Ян Каразан.Помощь фронту"Студенты симферопольских структурных подразделений КФУ собрали более пяти тонн макулатуры, в итоге было получено 41,6 тыс рублей, на которые закупили строительные материалы для военно-полевого госпиталя. Лидерами сбора оказались Агротехнологическая академия – 2227,5 кг и Медицинский институт – 2177 кг", – рассказал представитель вуза.Кроме того, по его словам, вуз постоянно собирает и передает в зону СВО гуманитарную помощь, а в ближайших планах – изготовление маскировочных сетей и окопных свечей.Студенческие ценности"На сегодня инструмент измерения патриотичности – поступки, действия и личное отношение, эмоции и ощущения. Мы запустили опрос, и оказалось, что первые ценности для студентов – крепкая семья и патриотизм", – констатировал в рамках пресс-конференции проректор по молодежной политике КФУ Сергей Елькин.В этой связи, по словам проректора, запрос на патриотическую тему у ребят высок. При этом в большинстве случаев сами студенты выдвигают самые разные инициативы – от просветительских проектов, в рамках которых школьникам показывают фильмы об СВО, до благотворительных и волонтерских – таких, как проект "Шефство над армией и флотом", когда студенты выезжают в места дислокации воинских частей либо госпитали и поддерживают военных.Крымчане активно помогают фронту. К этой работе подключаются люди разных профессий и возрастов. В Раздольненском районе Крыма 13-летняя школьница организовала односельчан на плетение маскировочных сетей для российских военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Читайте также на РИА Новости Крым:День добрых дел: быть волонтером может каждыйО чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагогаИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кфу (крымский федеральный университет), новости крыма, крым, ян каразан, сергей елькин, волонтеры крыма, общество