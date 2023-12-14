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Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
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Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин
Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин
Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые неравнодушно относятся к нуждам российских военнослужащих и пожертвовали на нужды фронта уже свыше РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:54
2023-12-14T14:07
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые неравнодушно относятся к нуждам российских военнослужащих и пожертвовали на нужды фронта уже свыше 10 миллиардов рублей в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы".Путин отметил, что государство может обойтись без этой поддержки, но остановить ее невозможно."У государства, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъеме, есть эти средства, но то, что люди от себя направляют, то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют... Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Три миллиона! И вы сами знаете, знаете, как ребятам сердце греют такие письма. И мы всячески будем это поддерживать", - добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:"Боевая морковка" в действии: колясочник из Крыма ездит в зону СВОПутин: каждый четвертый россиянин является волонтеромИз плена - в волонтеры: как севастопольцы помогают бойцам на передовой
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владимир путин (политик), россия, политика, волонтеры, новости сво, общество, прямая линия с президентом, новости
Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин

Путин: россияне пожертвовали на нужды фронта свыше 10 миллиардов рублей

13:54 14.12.2023 (обновлено: 14:07 14.12.2023)
 
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Волонтёры в Севастополе плетут маскировочную сеть - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, которые неравнодушно относятся к нуждам российских военнослужащих и пожертвовали на нужды фронта уже свыше 10 миллиардов рублей в рамках проекта Народного фронта "Все для Победы".

"Я от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, так неравнодушно и сердечно относящихся к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России. Свыше 10 миллиардов рублей пожертвовали", – сказал российский лидер в ходе "Прямой линии" в четверг.

Путин отметил, что государство может обойтись без этой поддержки, но остановить ее невозможно.
"У государства, особенно сейчас, когда у нас экономика на подъеме, есть эти средства, но то, что люди от себя направляют, то, что там сети плетут, варежки вяжут, носки вяжут, направляют... Три миллиона писем дети направили бойцам на фронт. Три миллиона! И вы сами знаете, знаете, как ребятам сердце греют такие письма. И мы всячески будем это поддерживать", - добавил президент.
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