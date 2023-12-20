https://crimea.ria.ru/20231220/v-krymu-shkolnitsa-organizovala-pletenie-maskirovochnykh-setey-dlya-svo-1133657992.html

В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО

В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО - РИА Новости Крым, 20.12.2023

В Крыму школьница организовала плетение маскировочных сетей для СВО

В Раздольненском районе Крыма 13-летняя школьница организовала односельчан к плетению маскировочных сетей для российских военнослужащих, которые находятся в... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T06:10

2023-12-20T06:10

2023-12-20T08:25

крым

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. В Раздольненском районе Крыма 13-летняя школьница организовала односельчан к плетению маскировочных сетей для российских военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Об этом рассказала руководитель Ресурсного центра поддержки добровольчества Республики Крым Кристина Фадеева в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, на полуострове большое количество примеров, когда дети помогают нашим военнослужащим."С начала СВО в муниципалитетах Крыма появилось очень много волонтерских кружков, в которых участвуют люди разных возрастов и профессий. Есть волонтерские ячейки, которые люди создают по собственному желанию. У них цель - сделать добро, помочь", - уточняет спикер.Кристина Фадеева привела пример работы группы волонтеров "Согревающие обеды" в Евпатории. Они собираются каждый день у себя на площадке, чтобы делать сухие обеды, сухие души для наших бойцов. На их опыт обратили внимание в одном из техникумов Симферополя и решили тоже открыть пункт по созданию подобных сухих душей.Действуют в Крыму и ячейки федеральных волонтерских движений. Например, практически во всех муниципалитетах есть клуб взаимопомощи "Мы вместе". По словам спикера, особенно активны его участники в Ялте и Сакском районе. Они каждую неделю отправляют военнослужащим гуманитарную помощь.Кроме того, на полуострове популяризацией здорового образа жизни занимаются волонтеры-медики. А волонтеры Победы вносят огромный вклад в сохранение исторической памяти и сейчас активно помогают бойцам, проводят патриотические акции.Читайте также на РИА Новости Крым:Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – ПутинОт елочки до мышеловки: какие подарки можно передать военным в зону СВОВ Крыму сушат овощи для окопного борща, вяжут табуретки и масксети

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, раздольненский район крыма, волонтеры, волонтеры крыма, общество, дети, помощь бойцам сво, новости крыма