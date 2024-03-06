https://crimea.ria.ru/20240306/nakhimovskoe-uchilische-v-sevastopole-vzyalo-shefstvo-nad-shkoloy-genicheska-1135461077.html

Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа

Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа

В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе учатся юноши с новых территорий. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T16:32

2024-03-06T16:32

2024-03-06T16:32

севастополь

крым

новости крыма

черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе учатся юноши с новых территорий. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал преподаватель училища, майор Анатолий Громыш."У нас есть определенный процент поступления с новых территорий – ребята из ЛНР и ДНР уже учатся на первом и втором курсах", - сказал он.В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области.В настоящий момент училище связывается с военкоматами Херсонской области и ждет от них точных данных о тех, кто будет в этом году подавать документы на поступление в Черноморское высшее военно-морское училище.Громыш перечислил преимущества этого учебного заведения:"У нас есть свой бассейн, несколько спортзалов, выход к морю, шлюпочная станция, где тренируются как на ялах, так и с легководолазным оборудованием, потому что у нас свой дайвинг-клуб, у нас сформирована автошкола. Поступающие первые два года живут на территории казарменного типа, со старших курсов переезжают в общежития блочного типа. И там есть свои возможности спортзала и возможность погулять в парке, который рядышком".Училище обучает таким военным специальностям как штурманы, ракетчики, в том числе и на подводные лодки и другим.По его словам, в училище в летний период бесплатно готовят к поступлению тех, кто прошел СВО. Для них есть общежитие и большая тренировочная база для повышения уровня физической подготовки, а также действуют курсы подготовки по необходимым для поступления на ту или иную специальность дисциплинам."Причем это все бесплатно. Приезжают военнослужащие с СВО, сначала проходят курсы, потом сдают экзамен", - уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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