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Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа
Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа
В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе учатся юноши с новых территорий. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T16:32
2024-03-06T16:32
севастополь
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новости крыма
черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова
образование в крыму и севастополе
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе учатся юноши с новых территорий. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал преподаватель училища, майор Анатолий Громыш."У нас есть определенный процент поступления с новых территорий – ребята из ЛНР и ДНР уже учатся на первом и втором курсах", - сказал он.В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области.В настоящий момент училище связывается с военкоматами Херсонской области и ждет от них точных данных о тех, кто будет в этом году подавать документы на поступление в Черноморское высшее военно-морское училище.Громыш перечислил преимущества этого учебного заведения:"У нас есть свой бассейн, несколько спортзалов, выход к морю, шлюпочная станция, где тренируются как на ялах, так и с легководолазным оборудованием, потому что у нас свой дайвинг-клуб, у нас сформирована автошкола. Поступающие первые два года живут на территории казарменного типа, со старших курсов переезжают в общежития блочного типа. И там есть свои возможности спортзала и возможность погулять в парке, который рядышком".Училище обучает таким военным специальностям как штурманы, ракетчики, в том числе и на подводные лодки и другим.По его словам, в училище в летний период бесплатно готовят к поступлению тех, кто прошел СВО. Для них есть общежитие и большая тренировочная база для повышения уровня физической подготовки, а также действуют курсы подготовки по необходимым для поступления на ту или иную специальность дисциплинам."Причем это все бесплатно. Приезжают военнослужащие с СВО, сначала проходят курсы, потом сдают экзамен", - уточнил он.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюАбитуриенты смогут подать документы в вуз с помощью нового онлайн-сервиса
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севастополь, крым, новости крыма, черноморское высшее военно-морское училище (чввму) им. нахимова, образование в крыму и севастополе, образование в россии, армия и флот, анатолий громыш, херсонская область
Нахимовское училище в Севастополе взяло шефство над школой Геническа

Севастопольское училище имени Нахимова ждет абитуриентов из Херсонской области

16:32 06.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Наталия НазарукВ Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова
В Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости Крым . Наталия Назарук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С. Нахимова в Севастополе учатся юноши с новых территорий. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал преподаватель училища, майор Анатолий Громыш.
"У нас есть определенный процент поступления с новых территорий – ребята из ЛНР и ДНР уже учатся на первом и втором курсах", - сказал он.
В этом году Нахимовское училище ждет абитуриентов из Херсонской области.
"Наше училище полгода назад заключило договор о шефской помощи и взаимодействии с одной из школ Геническа, открыли у них кадетский класс. Эти дети уже приезжали к нам, проживали на нашей территории, мы проводили для них экскурсии. Задел хороший, у ребят, что называется, глаз горит", - сказал педагог.
В настоящий момент училище связывается с военкоматами Херсонской области и ждет от них точных данных о тех, кто будет в этом году подавать документы на поступление в Черноморское высшее военно-морское училище.
Громыш перечислил преимущества этого учебного заведения:
"У нас есть свой бассейн, несколько спортзалов, выход к морю, шлюпочная станция, где тренируются как на ялах, так и с легководолазным оборудованием, потому что у нас свой дайвинг-клуб, у нас сформирована автошкола. Поступающие первые два года живут на территории казарменного типа, со старших курсов переезжают в общежития блочного типа. И там есть свои возможности спортзала и возможность погулять в парке, который рядышком".
Училище обучает таким военным специальностям как штурманы, ракетчики, в том числе и на подводные лодки и другим.
"Готовим специалистов по водолазному профилю, по береговым войскам. Также есть гражданские факультеты. На них замыкается энергетика судов и судовождения и информационная безопасность и радиоэлектроника", - рассказал о возможностях для абитуриентов Анатолий Громыш.
По его словам, в училище в летний период бесплатно готовят к поступлению тех, кто прошел СВО. Для них есть общежитие и большая тренировочная база для повышения уровня физической подготовки, а также действуют курсы подготовки по необходимым для поступления на ту или иную специальность дисциплинам.
"Причем это все бесплатно. Приезжают военнослужащие с СВО, сначала проходят курсы, потом сдают экзамен", - уточнил он.
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СевастопольКрымНовости КрымаЧерноморское высшее военно-морское училище (ЧВВМУ) им. НахимоваОбразование в Крыму и СевастополеОбразование в РоссииАрмия и флотАнатолий ГромышХерсонская область
 
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