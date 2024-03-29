https://crimea.ria.ru/20240329/poluchit-status-veterana-boevykh-deystviy-v-rf-stalo-prosche-1136127212.html

Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще

Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще

Получить статус ветерана боевых действий в России стало проще, сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T11:01

2024-03-29T11:01

2024-03-29T11:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Получить статус ветерана боевых действий в России стало проще, сообщает правительство РФ."Упрощен порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом", - говорится в сообщении."Порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца упрощен для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", - уточняется в сообщении.Соответствующие изменения внесены по поручению президента РФ после его встречи с членами семей погибших участников СВО в январе.В марте президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОВ Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ветераны сво, правительство россии, новости, закон и право, соцзащита, вооруженные силы россии, россия