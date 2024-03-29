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Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще - РИА Новости Крым, 29.03.2024
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Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще
Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще
Получить статус ветерана боевых действий в России стало проще, сообщает правительство РФ. РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T11:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Получить статус ветерана боевых действий в России стало проще, сообщает правительство РФ."Упрощен порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом", - говорится в сообщении."Порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца упрощен для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", - уточняется в сообщении.Соответствующие изменения внесены по поручению президента РФ после его встречи с членами семей погибших участников СВО в январе.В марте президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили льготы для участников СВОВетеран имеет право: какую помощь и защиту могут получить участники СВОВ Крыму дети погибших военнослужащих получат льготы и поддержку
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ветераны сво, правительство россии, новости, закон и право, соцзащита, вооруженные силы россии, россия
Получить статус ветерана боевых действий в РФ стало проще

Порядок присвоения статуса ветерана боевых действий в России упростили

11:01 29.03.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
Глава Крыма Сергей Аксенов вручил участникам СВО удостоверения ветеранов боевых действий
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. Получить статус ветерана боевых действий в России стало проще, сообщает правительство РФ.
"Упрощен порядок присвоения статуса ветерана боевых действий и выдачи удостоверений единого образца. Нововведения коснутся участников СВО, которые в результате боевых действий утратили свои контракты с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на вооруженные силы, или не смогли оформить их должным образом", - говорится в сообщении.
По информации правительства РФ, ранее обязательным основанием для получения статуса и удостоверения ветерана боевых действий являлась копия контракта. Теперь же достаточно документов, которые подтверждают ранения, травмы или контузии, а также документов о награждении государственной или ведомственной наградой.
"Порядок получения статуса ветерана боевых действий и удостоверения единого образца упрощен для граждан, находившихся в составе организаций, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации, а также на территориях ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года", - уточняется в сообщении.
Соответствующие изменения внесены по поручению президента РФ после его встречи с членами семей погибших участников СВО в январе.
В марте президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. В частности, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество.
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