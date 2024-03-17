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Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину
Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину
Тексты поручений опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T19:16
2024-03-17T19:35
новости сво
общество
владимир путин (политик)
миа "россия сегодня"
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. Так, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество. Тексты поручений опубликованы на сайте Кремля.В частности, президент поручил до 30 июня разработать предложения по обеспечению воинов средствами реабилитации.Также действующий лидер Российской Федерации поручил правительству до 15 апреля внести в законодательство поправки, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество."Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну".За этот же срок Путин поручил внести поправки в закон, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации на время льготного периода. Президент также поручил Минобороны до 30 июня подготовить доклад о том, как обеспечена адресность гуманитарной помощи в районах проведения СВО.Кроме того, согласно поручению президента, должен быть обеспечен бесплатный проезд по платным дорогам для машин, которые доставляют гуманитарку участникам спецоперации.Ранее президент поручил до 1 июля обнародовать результаты расследования гибели самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Ответственным за выполнение этого поручения назначен глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков
https://crimea.ria.ru/20240312/v-krymu-deti-pogibshikh-voennosluzhaschikh-poluchat-lgoty-i-podderzhku-1135580733.html
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новости сво, общество, владимир путин (политик), миа "россия сегодня", армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину

Путин поручил обеспечить бойцов СВО средствами реабилитации и установить новые льготы

19:16 17.03.2024 (обновлено: 19:35 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Виталий Невар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. Так, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество. Тексты поручений опубликованы на сайте Кремля.
В частности, президент поручил до 30 июня разработать предложения по обеспечению воинов средствами реабилитации.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и представить предложения по совершенствованию механизма обеспечения современными техническими средствами реабилитации, в том числе протезами, участников специальной военной операции", - говорится в поручении.
Также действующий лидер Российской Федерации поручил правительству до 15 апреля внести в законодательство поправки, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество.
"Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну".
За этот же срок Путин поручил внести поправки в закон, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации на время льготного периода. Президент также поручил Минобороны до 30 июня подготовить доклад о том, как обеспечена адресность гуманитарной помощи в районах проведения СВО.
Кроме того, согласно поручению президента, должен быть обеспечен бесплатный проезд по платным дорогам для машин, которые доставляют гуманитарку участникам спецоперации.
Ранее президент поручил до 1 июля обнародовать результаты расследования гибели самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Ответственным за выполнение этого поручения назначен глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.
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