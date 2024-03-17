https://crimea.ria.ru/20240317/novye-lgoty-uchastnikam-svo-prezident-dal-poruchenie-kabminu-1135781112.html

Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину

Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Новые льготы участникам СВО: президент дал поручение Кабмину

Тексты поручений опубликованы на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T19:16

2024-03-17T19:16

2024-03-17T19:35

новости сво

общество

владимир путин (политик)

миа "россия сегодня"

армия и флот

вооруженные силы россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0e5bb64ba20fa96533180778aa46204.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин дал несколько поручений, цель которых – поддержка участников специальной военной операции на Украине. Так, речь идет об обеспечении средствами реабилитации, отмене процентов по кредитам и освобождении от налога на имущество. Тексты поручений опубликованы на сайте Кремля.В частности, президент поручил до 30 июня разработать предложения по обеспечению воинов средствами реабилитации.Также действующий лидер Российской Федерации поручил правительству до 15 апреля внести в законодательство поправки, освобождающие участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество."Правительству Российской Федерации обеспечить: б) внесение в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих освобождение лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей от уплаты налога на имущество физических лиц, а также установление порядка получения ФНС России от уполномоченных федеральных государственных органов соответствующей информации с соблюдением требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну".За этот же срок Путин поручил внести поправки в закон, которые исключат начисление процентов по кредитам для участников спецоперации на время льготного периода. Президент также поручил Минобороны до 30 июня подготовить доклад о том, как обеспечена адресность гуманитарной помощи в районах проведения СВО.Кроме того, согласно поручению президента, должен быть обеспечен бесплатный проезд по платным дорогам для машин, которые доставляют гуманитарку участникам спецоперации.Ранее президент поручил до 1 июля обнародовать результаты расследования гибели самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Ответственным за выполнение этого поручения назначен глава Следкома РФ Александр Бастрыкин.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы СВО из Крыма: 10 лет назад мы с Россией совершили настоящее чудо Путин получает доклады о попытках атак ВСУ в последние дни – Песков

https://crimea.ria.ru/20240312/v-krymu-deti-pogibshikh-voennosluzhaschikh-poluchat-lgoty-i-podderzhku-1135580733.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, общество, владимир путин (политик), миа "россия сегодня", армия и флот, вооруженные силы россии, новости