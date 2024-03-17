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Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют
Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют
Результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области должны быть обнародованы к 1 июля. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений,... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:21
2024-03-17T17:30
крушение военного самолета ил-76 в белгородской области
владимир путин (политик)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
генштаб всу
теракт
новости
белгородская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области должны быть обнародованы к 1 июля. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.Срок исполнения поручения, указанный в документе - к 1 июля 2024 года.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского. После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении". Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76
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крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), генштаб всу, теракт, новости, белгородская область
Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют

Путин поручил обнародовать итоги расследования крушения Ил-76 к 1 июля

17:21 17.03.2024 (обновлено: 17:30 17.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76
Самолет Ил-76 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области должны быть обнародованы к 1 июля. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
"Следственному комитету Российской Федерации обнародовать результаты расследования обстоятельств и причин крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января 2024 года", - говорится в одном из пунктов.
Срок исполнения поручения, указанный в документе - к 1 июля 2024 года.
24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли.
В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области.
В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского.
После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении".
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76.
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Крушение военного самолета Ил-76 в Белгородской областиВладимир Путин (политик)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Генштаб ВСУТерактНовостиБелгородская область
 
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