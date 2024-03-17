https://crimea.ria.ru/20240317/krusheniya-il-76-s-plennymi-boevikami-vsu---itogi-sledstviya-obnaroduyut-1135778196.html

Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют

Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Крушение Ил-76 с пленными боевиками ВСУ - итоги следствия обнародуют

Результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области должны быть обнародованы к 1 июля. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений,... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T17:21

2024-03-17T17:21

2024-03-17T17:30

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области

владимир путин (политик)

министерство иностранных дел рф (мид рф)

генштаб всу

теракт

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Результаты расследования причин крушения Ил-76 в Белгородской области должны быть обнародованы к 1 июля. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.Срок исполнения поручения, указанный в документе - к 1 июля 2024 года.24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России, в котором для обмена летели 65 украинских пленных, все они, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих, погибли. В ходе следствия выяснилось, что пуск зенитной ракеты, поразившей Ил-76, осуществлялся из села Липцы Харьковской области. В российском МИД РФ заявили, что террористическая атака ВСУ на самолет, в котором находились украинские военнопленные, была преднамеренной и демонстрирует недоговороспособность режима Зеленского. После крушения самолета Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".В Генштабе ВСУ заявили, что продолжат "принимать меры по уничтожению средств доставки" на Белгородско-Харьковском направлении". Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет останавливать обмен пленными с Украиной после крушения военно-транспортного самолета Ил-76. Читайте также на РИА Новости Крым:Экспертиза по телам погибших при крушении Ил-76 завершенаЭкипаж сбитого под Белгородом Ил-76 наградили Орденами Мужества посмертно Следком РФ идентифицировал погибших при крушении Ил-76

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение военного самолета ил-76 в белгородской области, владимир путин (политик), министерство иностранных дел рф (мид рф), генштаб всу, теракт, новости, белгородская область